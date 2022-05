Mercedes-Benz und Sila – Durchbruch bei Batterien?

Mercedes-Benz und das kalifornische Unternehmen Sila melden einen Durchbruch bei der Entwicklung von Batterien. Das Anodenmaterial der neuen Lithiumionen-Batterie hat einen hohen Siliziumgehalt. Das soll die Energiedichte von Batterien und damit die Reichweite erhöhen. Ohne dabei andere Leistungsparameter oder die Sicherheit zu beeinträchtigen. Im Vergleich zu heute handelsüblichen Zellen ermöglicht die Technologie von Sila eine 20- bis 40-prozentige Steigerung der Energiedichte in den Zellen auf über 800 Wh/l. Mercedes-Benz will in der künftigen elektrischen G-Klasse bis Mitte des Jahrzehnts erstmals die von Sila entwickelte neue Lithiumionen-Batterie einsetzen.

Sila stellt die Siliziumanodenmaterialien in seinem neuen Werk im US-Bundesstaat Washington zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien. Mercedes-Benz hat 2019 in das Unternehmen als Teil der Forschung und Entwicklung investiert.

