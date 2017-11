Mercedes-Benz X-Klasse – Premierenfeiern bei Pappas Österreich

Mercedes-Benz X-Klasse – Premierenfeiern bei Pappas Österreich. Der neue Mercedes-Benz Pickup feierte eine gelungene Premiere bei den fünf Nutzfahrzeug-Hauptbetrieben von Pappas. Nachdem am Vorabend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neue X-Klasse erleben durften, konnten 1.200 Gäste in Eugendorf, Linz, Hall in Tirol, Premstätten bei Graz und in Wiener Neudorf begrüßt werden. In Wiener Neudorf wurde zudem der neue Offroad-Parcours eröffnet. Die Nachfrage ist sehr gut, bereits vor der offiziellen Markteinführung wurden 120 X-Klassen verkauft.

Die Hauptattraktion des Abends war ganz eindeutig die neue X-Klasse, die nach der von Pappas Mitarbeitern inszenierten Enthüllung begeistert aufgenommen wurde. Wenig überraschend ließen es sich die Gäste nicht nehmen, alle Türen zu öffnen, alle Knöpfe zu drücken und die große Ladefläche ersten Belastungsproben auszusetzen.

Offroad-Testgelände in Wiener Neudorf eröffnet

Im größten Nutzfahrzeugzentrum Österreichs in Wiener Neudorf erlebten 500 Gäste nicht nur die Premiere der neuen X-Klasse, sondern auch die Eröffnung des neuen Offroad-Testgeländes. Auf der kompakten Teststrecke können mit SUVs und Allrad-Nutzfahrzeugen alle gängigen Offroad-Herausforderungen erfahren werden, von Schräg- und Auffahrten, extremen Verschränkungen bis hin zur spektakulären Wasserdurchfahrt. Das Offroad-Testgelände wurde in Zusammenarbeit mit Österreichs Offroad-Profi Nummer Eins, Christian Karlberger von der ÖAMTC Fahrtechnik, errichtet.

Der neue Pickup lässt sich ab Werk individuell konfigurieren. Es stehen verschiedene Motorisierungen und Getriebe sowie drei unterschiedliche Ausstattungen bereit. Die Listenpreise beginnen bei 33.910 Euro exklusive MwSt., der Pickup ist vorsteuerabzugsfähig.