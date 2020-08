Mercedes – Digitales Zeitalter für ältere Modelle

Seit 2016 bietet Mercedes-Benz die Möglichkeit, noch nicht vernetzte Fahrzeuge älterer Baureihen ab 2002 mithilfe des Mercedes-me-Adapters auszustatten. Durch die Verknüpfung mit dem Smartphone sind Konnektivitätsdienste damit nicht mehr nur Neuwagenkunden vorbehalten. Bis heute wurde der Adapter weltweit bereits in über einer halben Million Fahrzeuge angeschlossen. Der 500.000ste Adapter wurde in Malaysia aktiviert.

Seit diesem Monat steht es Kunden frei, den Adapter eigenständig und ohne Besuch bei einem zertifizierten Service-Partner in ihren Mercedes-Benz einzubauen. Ein Self-Service-Installationsprozess in der App führt durch die einzelnen Schritte. Die Aktivierung ist damit in wenigen Minuten möglich. Man benötigt ein Mercedes-me-Benutzerkonto und die Verknüpfung mit der Adapter-App. Informationen aus dem Fahrzeug werden ausgelesen und via Bluetooth in die App geladen. Diese bietet verschiedene Funktionen aus vier zentralen Bereichen: Fahrzeug, Mobilität, Statistiken und Service.

