Mercedes E Klasse T-Modell: Klassik und Avantgarde

Das neue Mercedes E Klasse T-Modell verbindet die Klassik der E-Modelle mit der stilistischen Avantgarde etwa der Mercedes-EQ Baureihe. Zum klassischen T-Modell gehören ein kurzer Überhang vorne, die lange Motorhaube mit Powerdomes, gestreckter Radstand und der betonte Überhang hinten. Mit seiner neuen Dachlinie und der eigenständigen Seitengrafik setzt sich das neue T-Modell deutlich von Wettbewerbern und Vorgängern ab.

Im Vergleich zum Vorgänger hat das E-Klasse T-Modell in der Breite um 28 Millimeter zugelegt. Der Radstand wuchs um 22 Millimeter auf 2.961 Millimeter. Dadurch erhalten die Fondpassagiere mehr Kniefreiheit und Beinraum. Der Laderaum ist von 615 Liter auf bis zu 1.830 Liter erweiterbar.

Die Lehnen sind im Verhältnis 40:20:40 teil- und umlegbar. Die Bedienung erfolgt durch zwei Tastschalter an der linken und rechten Seite der Fondsitzlehne. Die Heckklappe öffnet oder schließt auf Knopfdruck. Über die Taste am Zündschlüssel, dem Schalter in der Fahrertür oder dem Entriegelungsgriff an der Heckklappe. Das Abdeckrollo und das Trennnetzrollo sind zweiteilig ausgeführt.

Interieur

Die Instrumententafel prägt das Bild im Interieur. Ist das E-Klasse T-Modell mit dem optionalen Beifahrer-Bildschirm ausgestattet, erstreckt sich die Glasfläche des MBUX-Superscreens bis zum Zentral-Display. Optisch losgelöst davon befindet sich im Sichtfeld des Fahrers das Fahrer-Display. Die Modelle ohne Beifahrer-Display besitzen ein großes Zierteil, das sich bis zur Mitte erstreckt. Die Mittelkonsole schließt an den unteren Bereich der Instrumententafel an. Vorne ist ein Ablagefach mit Deckel und Cupholdern integriert. Im hinteren Bereich der Mittelkonsole befindet sich eine weich gepolsterte Armauflage.

Antriebe

Mit Elektrifizierung und Downsizing verbessert die E-Klasse ihre Effizienz. Bei den Verbrennern handelt es sich um Vier- und Sechszylinderaggregate aus der aktuellen modularen Mercedes-Benz Motorenfamilie. Sowohl der Diesel- als auch der Ottomotor verfügen neben der Aufladung mit einem Turbolader über eine intelligente Unterstützung mit einem Integrierten Starter-Generator. Sie sind also Mildhybride. Dank einer neuen Batterie konnte die Leistung des Elektromotors von 15 kW auf 17 kW und das Boostdrehmoment auf 205 Nm erhöht werden. Weitere Mildhybrid-Modelle folgen.

Bereits zum Marktstart ist mit dem E 300 e zudem ein Plug-in-Hybrid erhältlich. Mit einer elektrischen Antriebsleistung von 95 kW/129 PS und einer elektrischen Reichweite von bis zu über 100 Kilometern (WLTP) ist dieses Modell an vielen Tagen rein elektrisch ohne Einsatz des Benzinmotors unterwegs. Weitere Plug-in-Hybride mit Diesel-Verbrennern folgen.

Die beiden von der Limousine bekannten Charakterlinien erzeugen einen kraftvoll gestreckten Wagenkörper und verbinden beim Mercedes E Klasse T-Modell nicht nur Klassik und Avantgarde, sie lassen es sportlich und stilvoll erscheinen. (aum)

