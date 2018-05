Mercedes X-Klasse von Brabus: Veredelt zur Arbeit

Der erste Pickup von Mercedes erhält dank Brabus eine neue Optik durch größere Räder, Sportabgasanlage sowie mehr Leistung durch ein Zusatzsteuergerät.

Bullige Optik mit praktischem Nutzen

Den Mercedes-Stern ersetzt das typische „B“. Das integrierte Gitter nimmt das Wabendesign des serienmäßigen Grills in der Frontschürze auf. Der serienmäßige Unterfahrschutz wirkt noch markanter durch drei passgenaue Brabus Elemente in den Aussparungen. Für den passenden Abgang sorgt die Sportauspuffanlage mit vier Endrohren. Die Positionslicht-LEDs sorgen in Verbindung mit den Leuchtmodulen fürs Dach für noch mehr Sicherheit.

20 Zoll Räder mit breiten Schlapfen

Sieben Doppelspeichenpaare bieten eine optimale Kombination aus hoher Belastbarkeit und attraktiven Design. Das auffällige Radstyling wird zusätzlich durch den Kontrast der schwarzen Lackierung mit den polierten Oberflächen an den Speichen und am Außenrand geprägt. Die einteiligen 9Jx20 Räder werden mit 285/45 R 20 Reifen von Continental, Pirelli oder Yokohama gefahren.

Der Motor kommt ebenfalls nicht zu kurz

Für den X 250d entwickelten die Brabus Motoreningenieure das D4 PowerXtra Performance Upgrade. Nach der einfachen Plug-and-Play Montage des Tuningmoduls, die in weniger als einer Arbeitsstunde von jeder Mercedes-Benz Vertragswerkstatt durchgeführt werden kann, leistet der 2,3 Liter Vierzylinder-Turbodiesel 15 kW / 21 PS mehr und produziert ein 60 Nm höheres Drehmoment. Mit einer Spitzenleistung von 155 kW / 211 PS bei 3.500 U/min und einem Drehmoment von 510 Nm, das auf konstantem Niveau zwischen 1 500 und 2 500 Touren bereitsteht beschleunigt der Pickup in nur 11,5 Sekunden auf Tempo 100. Wichtiger ist aber die weiter gesteigerte Durchzugskraft des Turbodieselmotors. Eine Leistungssteigerung für den X 350d befindet sich bereits in der Entwicklungsphase.

Vor dem Innenraum wird nicht halt gemacht

Edelstahleinstiegsleisten gehören genauso zum Programm wie BRABUS Aluminium-Komponenten wie Pedalerie und Fußstütze. Für eine bis ins letzte Detail auf die individuellen Wünsche des Kunden abgestimmte Innenausstattung können von der hauseigenen Sattlerei BRABUS fine leather Interieurs in einer praktisch unendlichen Vielfalt von Farben und Designs angefertigt werden. Dafür werden nur feinstes Leder und Alcantara verarbeitet.

www.brabus.com