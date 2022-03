Metzeler bringt den Karoo 4

Metzeler hat den Reisenenduroreifen Karoo weiterentwickelt, bringt den Karoo 4. Generation vier soll in allen Belangen noch besser sein als der Karoo 3. Das betrifft sowohl die Leistung im Gelände und auf der Straße als auch das Verhalten bei Nässe und voller Beladung.

Der Karoo 4 zeichnet sich durch ein neuartiges, patentiertes Laufflächenprofil und eine neue Gummimischung aus. Im Vergleich zum Vorgänger sind mehr Stollen Teil der Aufstandsfläche. Um die Straßenlage und die Funktion der elektronischen Fahrhilfen zu verbessern. Außerdem hat man laut Hersteller die Performance vor allem auf sehr weichem Untergrund gesteigert. Erhältlich ist der Metzeler Karoo 4 in vier 19- und 21-Zoll-Dimension für das Vorderrad sowie in sechs Hinterraddimensionen in den Größen 17 und 18 Zoll.

