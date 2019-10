MG als Elektromarke

MG kehrt als Elektromarke nach Europa zurück.

Wer den MG ZS EV mit der früheren Sportwagen-Manufaktur vergleicht, wird jäh enttäuscht. Nur noch das achteckige Logo erinnert an die früheren Zeiten. Nach der Pleite von MG Rover übernahmen 2005 die Chinesen die Reste und legen seitdem den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. MG gehört zum chinesischen SAIC-Konzern, welche auch eine Gemeinschaftsproduktion mit VW unterhält. Das neue Werk im ostchinesischen Ningde soll eine Kapazität von max. 240.000 Fahrzeugen aufweisen.

Der neue SUV hat einen batterieelektrischen Antrieb. Mit Werten wie Wirtschaftlichkeit, Reichweite und Ladegeschwindigkeit kann der MG punkten. Er hat fünf Sitze, ist 4,32 Meter lang, hat einen Radstand von 2,58 Metern. Mit 105 kW / 143 PS und einer Beschleunigung von 0 – 100 km/h in 8,5 Sekunden und max. 140 km/h Höchstgeschwindigkeit hat er wenig gemeinsam mit den früheren Ikonen. Der Drehmoment liegt bei 353 Nm, die Reichweite wird mit 263 Kilometer (nach WLTP) angegeben. Die 44,5 kWh starke Batterie ist nach 7,5 Stunden (Wechselstrom) vollständig geladen. Bei Gleichstrom braucht man 40 Minuten auf 80 Prozent.

Seit dem 01. Oktober können Kunden in den Niederlanden und Norwegen den Elektro-MG bestellen. Ab er ersten Hälfte 2020 kommt er dann in den mitteleuropäischen Raum. Preislich liegt er ab 29.900 Euro in den Niederlanden.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp