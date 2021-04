MG Cyberster – Das Sportwagen-Concept

Mit dem Sportwagen-Concept Cyberster schlägt MG die Brücke zu zu seiner sportlichen Vergangenheit. Er erinnert an den seinerzeitigen MGB Roadster. Hintergrund: 2024 feiert man 100 Jahre seit der Gründung der damals britischen Marke MG.

Das Sportwagen-Concept, der MG Cyberster hat das globale MG-Designteam entworfen. Klassiche Cabrio-Form und dynamische Roadster-Silhouette. An der Front finden sich runde Scheinwerfer und schlankes Kühlergrill-Design. Eine markante Frontspoilerlippe sorgt für optimale Aerodynamik und sportliche Optik. An der Seite: LED-Leisten und pfeilartige Türen. Die zweistufige Schulterlinie betont betont vordere und hintere Räder und gibt dem Concept Car MG Cyberster sein tiefes Standing. Am Heck schließlich ein so genanntes „Kammback Styling“. Das stark abgeflchte Heck optimiert den Spoiler und verbessert die Aerodynamik.

Betont wird das Ganze mit dem durchgängigem LED-Rückleuchten-Design.

Die Leistung erbringt das Sportwagen-Concept von MG, der Cyberster, auf einer intelligenten vollelektrischen Architektur. Bedeutet: der 0-100-Sprint soll in unter 3 Sekunden gelingen. Und die Reichweite soll 800 Kilometer betragen. Außerdem soll eine 5G-Anbindung perfekte Connectivity-Möglichkeiten eröffnen. Weitere Infos zum MG Cyberster dann auf der Shanghai Motor Show vom 21-28. April.

