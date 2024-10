MG Cyberster in Österreich gelandet

Der MG Cyberster markiert eine neue Generation von Performance-Fahrzeugen und setzt einen elektrisierenden Meilenstein in der traditionsreichen Geschichte von MG. Nachdem der MG Cyberster in diesem Jahr bereits auf dem weltberühmten Goodwood Festival of Speed im Mittelpunkt stand, gibt MG Motor Austria nun die Österreich-Preise für den heiß erwarteten vollelektrischen Roadster bekannt und verspricht die ersten Auslieferungen noch für Ende 2024. Der heckgetriebene MG Cyberster Trophy ist ab € 54.590,- erhältlich und wird, wie alle MG-Modelle, von einer umfassenden 7-Jahre Garantie begleitet.

Mit charakteristischen Flügeltüren, die von Carl Gotham und seinem MG Design-Team in London entworfen wurden, sowie einem vollelektrischen Stoffverdeck, das sich in nur 15 Sekunden bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h öffnen oder schließen lässt, verspricht der heckgetriebene MG Cyberster Trophy ein fesselndes und gleichzeitig elegantes Fahrerlebnis.

Der Trophy bringt eine Leistung von 340 PS /250 kW und ein maximales Drehmoment von 475 Newtonmetern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in nur 5,0 Sekunden. Das Topmodell, der Cyberster GT, wird das leistungsstärkste Serienmodell in der 100-jährigen Geschichte von MG und beeindruckt mit einer Leistung von 536 PS /400 kW und 725 Newtonmetern Drehmoment. Der allradgetriebene GT beschleunigt in atemberaubenden 3.2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist zu einem Einstiegspreis ab € 62.590,- erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp