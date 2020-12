MG EHS PiH: Idealer E-Einstieg

Das neue MG Modell MG EHS PiH ist ein idealer E-Einstieg. Nach der Markteinführung des MG ZS EV bringt MG jetzt offiziell sein zweites Modell in Europa. Den MG EHS Plug-in-Hybrid (PiH). Das „E“ im Namen steht für „Elektrisch“. Es unterstreicht das Engagement von MG. Nämlich E-Mobilität allen europäischen Autofahrern zugänglich zu machen. MG spricht damit besonders jene an, die in einen neuen elektrifizierten Alltag starten wollen.

Der gut durchdachte, umweltbewusste SUV ist hochwertig. Sicher, jederzeit verfügbar. Mit fortschrittlicher Technologie zu einem fairen Preis. Für wen ein reines E-Auto noch nicht das Richtige ist, der kann mit dem MG EHS PiH direkt durchstarten. Ohne sich über die Reichweite Gedanken machen zu müssen. Somit ist der MG EHS PiH ein idealer E-Einstieg.

Innovative Antriebstechnik

Der neue MG EHS Plug-in-Hybrid profitiert von innovativer Antriebstechnik. Ein bewährter 1,5-Liter-Turbobenzinmotor mit 119 kW/162 PS und 250 Nm. Er ist mit einem leistungsstarken Elektromotor – 90 kW/122 PS und 230 Nm – kombiniert. Die Systemleistung: 190 kW/258 PS. Spitzendrehmoment: 370 Nm.

Die 16,6 kWh starke Lithium-Ionen-Batterie sorgt für ausreichend Energie. So kann der MG EHS PiH rein elektrisch 52 Kilometer (WLTP) zurücklegen. Mit dem 3,7-kW-Bordladegerät kann man die Batterie an einer öffentlichen AC-Ladestation in rund 4,5 Stunden vollständig aufladen. Er ist zudem mit einem regenerativen Bremssystem ausgestattet.

Das Antriebsmoment des Benzinmotors überträgt ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Der Elektromotor gibt die Kraft über eine elektronische Antriebseinheit mit vier Gängen weiter. Zusammen eine 10-Gang-Automatik. Sie macht das Fahrzeug gleichzeitig zügig und komfortabel. Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß ist mit 43 g/km (WLTP) festgelegt.

MG-Weihnachtstruck

Während der dunklen Tage im Dezember wird der MG EHS Plug-in-Hybrid speziell ins Rampenlicht gerückt. Ein festlich geschmückter MG-Weihnachtstruck geht mit dem neuen Modell in Europa auf Tour. Unter anderem Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Island und Österreich.

