MG feiert in Goodwood

MG wird 100 Jahre alt und wird das Jubiläum auch groß in der ehemaligen Heimat Großbritannien feiern. Die Marke tritt beim Goodwood Festival of Speed als „Central Display Partner“ der berühmten Skulptur der Veranstaltung auf. Neben dem bereits im vergangenen Jahr präsentierten elektrischen Roadster Cyberster wird der neue MG 3 Hybrid Plus vorgestellt. Darüber hinaus werden historische und auch zukünftige Modelle der Marke gezeigt. Nähere Infos unter mgmotor.eu/de-AT/

