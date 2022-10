MG Marvel R AWD: Schicker Chinese

Als schicker elektrischer Chinese präsentiert sich der MG Marvel R AWD der ehemals britischen Traditionsmarke MG. Ein attraktives Elektroauto also, das mit seinen 4,67 Metern Länge auf renommierte Wettbewerber wie den VW ID 4 und den Skoda Enyaq zielt.

Unser Testwagen tritt in der Topvariante Performance an. Hier bringen es gleich drei Elektromotoren auf stramme 288-Allrad-PS/212 kW. Neben einem im Vergleich zum Mitbewerb attraktiven Preis bietet ein schicker Chinese MG Marvel R AWD vor allem viel Platz. Und eine reichhaltige Serienausstattung. Überhaupt wirkt der Innenraum beim Marvel R überraschend hochwertig. Den Premium-Eindruck untermauern viele aufgeschäumte Kunststoffe. Die sorgfältige Verarbeitung hinterlässt einen tadellosen Eindruck. Der Fahrer blickt auf ein digitales Kombiinstrument. Rechts daneben nimmt der riesiger 19,4-Zoll-Touchscreen die komplette Mittelkonsole ein.

MG Marvel R AWD – Smartes Infotainment

Über das große Infotainment steuert man sämtliche Fahrzeugfunktionen. Der gigantische Bildschirm ist übersichtlich gestaltet und lässt sich über die üppig dimensionierten Kachel-Symbole selbst während der Fahrt noch ablenkungsfrei bedienen. Viele Funktionen lassen sich auch über die Sprachsteuerung aufrufen. Auch sonst ist das Multimedia auf dem neuesten Stand. So zählen neben dem klangstarken Bose-Soundsystem, ein WLAN-Hotspot und eine Online-Navigation mit dazu. Die Routenführung erfolgt flott, darüber hinaus bekommt man Ladestationen angezeigt. Selbst die Smartphone-Integration gelingt auf Anhieb. Updates erhält das System zudem „over the air“.

Der Marvel erweist sich als geräumig. Bereits in der ersten Reihe fällt die Bewegungsfreiheit enorm aus. Und die mitreisenden Gäste im Fond können sich zusätzlich noch über ordentliche Beinfreiheit freuen. Nicht ganz so opulent geht es beim Gepäckraumvolumen mit 357 bis 1.396 Litern zu. Die Heckklappe öffnet und schließt ganz galant und natürlich elektrisch. Auch die restliche Ausstattung des Testwagens fällt mit unter anderem Ledersitzen, Sitzheizung und -kühlung und einem Panorama-Glasschiebedach sehr reichhaltig aus.

MG Marvel R AWD – Drei E-Motoren

Insgesamt drei Elektromotoren treiben den Marvel R an. Zwei davon sitzen an der Hinterachse, einer vorne. Die Systemleistung beträgt 212 kW/288 PS. Wesentlich interessanter ist das gewaltige Drehmoment von 665 Newtonmetern, die den MG zu sportlichen Fahrleistungen beflügeln. Innerhalb von 4,9 Sekunden sprintet der Chinese auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 200 km/h abgeregelt. Der Marvel R könnte sicherlich noch mehr, schlägt damit aber die genannten Mitbewerber sowieso. Bei denen ist bei 180 km/h Schluss. Noch mehr Tempo würde aber immens an der Reichweite des MG zehren. Die ist beim Sportmodell Performance mit 370 Kilometern angegeben. Wir schafften bei geruhsamer Fahrweise zwischen 320 und 350 Kilometer. Genauso wie der Testverbrauch, der mit 21,6 kWh knapp über der WLTP-Werksangabe von 20,9 kWh lag.

Der MG Marvel R AWD ist ein entspannter Gleiter. Trotz straffer Fahrwerksabstimmung und kraftvoller Power begeistert das China-SUV mit ausgewogenem Fahrkomfort. Und mit einer effektiv gedämmten Geräuschkulisse. Auch das reichhaltige Angebot an Fahrassistenten begeistert. Insgesamt arbeiten sie ordentlich und zuverlässig. Einzig der Spurhalter reagiert recht übereifrig. In diesem Punkt sollte MG noch nachjustieren. Zum Glück lässt sich der elektronische Helfer aber auch komplett abschalten.

