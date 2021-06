MG Marvel R Electric – ab sofort vorbestellbar

Im Herbst kommt er auf den Markt, ab sofort ist er vorbestellbar, der neue MG Marvel R Electric. Er ist in den Versionen AWD und RWD (Hinterradantrieb) zu haben. Die Ausstattungsstufen: Comfort, Luxury und Performance. Der MG Marvel R verbindet dynamisches Design mit fortschrittlicher Technologie und erstklassiger Verarbeitung. Die Listenpreise liegen voraussichtlich zwischen 40.000 und 50.000 Euro.

Das Elektro-SUV MG Marvel R ist 4,67 m lang und hat einen Radstand von 2,8 Meter. Es bietet einen geräumigen und luxuriösen Innenraum. Der Marvel beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden, Spitze 200 km/h. Bedeutet Effizienz, hohe Leistung und Fahrspass. Dazu trägt auch der leichte, stabile Alu-Rahmen bei, sonst nur in Sportwagen zu finden.

MG iSMART

Im Innenraum des Marvel: digitales Cockpit, 19,4-Zoll-Touchscreen und das Konnektivitätssystem MG iSMart. Mit jeder Menge Online-Funktionen. Weiters: Bluettooth, USB, WiFi-Hotspot, Android/Apple, Over-the-air-Updates…

MG Pilot

Beinhaltet 14 intelligente Assistenzsysteme, die vor potenziellen Gefahren warnen oder bei Bedarf eingreifen. Jetzt erweitert um die zwei neuen Funktionen Spurhalte- und Aufmerksamkeitsassistent.

Antrieb

Zur Wahl steht der Tri-Motor-Antriebsstrang. Drei Elektromotoren, permanenter Allradantrieb und eine Leistung von 212 kW/288 PS. Reichweite: 370 Kilometer (WLTP). Die Hinterradversion mit zwei E-Motoren leistet 132 kW/180 PS. Die WLTP-Reichweite beträgt 402 Kilometer. In beiden Versionen arbeitet eine 70 kWh Lithium-Ionen-Batterie als Energiespeicher. Das 11-kW-3-Phasen-Bordladegerät sichert schnelle Lademöglichkeit. Am Schnelllader ist sie in rund 40 Minuten auf 80% geladen.

MG bietet für den Mrvel 7 Jahre (150.000 km) Garantie. Der MG Marvel R Electric ist ab sofort vorbestellbar. Die endgültigen Verkaufspreise und Ausstattungslevels gibt MG bei der Markteinführung bekannt.

