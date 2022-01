MG Motor auf der Überholspur

MG Motor Austria – ein Unternehmen der Denzel Gruppe – befindet sich eindeutig auf der Überholspur. Man konnte im Jahr 2021 in Österreich äußerst erfolgreiche Verkaufszahlen erzielen. Und außerdem ein österreichweites Händlernetz mit gesamt 32 Partnern in allen Bundesländern aufbauen.

Unterstützt von starker Nachfrage und schneller Lieferfähigkeit der innovativen MG-Produkte stieg der Absatz auf insgesamt 719 Fahrzeuge. Was einen Marktanteil von rund 1.5 % im Segment der EVs und PHEVs bedeutet. Der vollelektrische MG ZS EV sowie der im Februar 2021 auf den österreichischen Markt gebrachte MG EHS Plug-in-Hybrid fanden bei den Käufern großen Anklang. Sie sorgten für ein starkes erstes und zweites Quartal.

Interessantes Portfolio

Mit dem im Herbst eingeführten MG Marvel R Electric hat MG Motor neben dem MG EHS Plug-in-Hybrid nun ein zweites SUV-Modell im C-Segment im Portfolio. Der vollelektrische Hightech-Lifestyle-SUV MG Marvel R Electric begeisterte vom Marktstart weg. Bis Ende des Jahres hatte man bereits an über 70 Kunden ausgeliefert. Der MG ZS EV wurde im vergangenen Jahr – zwei Jahre nach seiner Einführung – von Grund auf überarbeitet. Ab November 2021 stand er als Facelift bei den österreichischen MG Partnern.

MG Motor Austria GFAndreas Kostelecky: „Das Rumpfjahr und somit die ersten 9 Monate liefen wirklich mehr als erfreulich für unsere Händler und MG Motor Austria. Mit unseren innovativen Modellen wie den gerade upgedateten vollelektrischen MG ZS EV oder unserem Flaggschiff MG Marvel R Electric haben wir die Weichen für anhaltenden Erfolg gestellt. Und wegweisende neue Modelle wie etwa der MG5 Electric – der erste rein elektrische Kombi der Welt – stehen schon in den Startlöchern.“

MG Motor in Europa

MG Motor hat seinen starken Start in Europa mit einer Verdreifachung der Verkäufe im Jahr 2021 fortgesetzt. Man hat insgesamt 21.946 Fahrzeuge auf dem europäischen Festland verkauft, verglichen mit 7.200 Einheiten im Jahr 2020. In Großbritannien setzte MG Motor zusätzlich 30.600 Fahrzeuge ab. Inklusive Großbritannien somit deutlich über 52.000 Fahrzeuge.

MG Motor startete im Jahr 2021 seine Aktivitäten in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Portugal und Schweden. MG Motor ist damit in insgesamt 16 europäischen Ländern vertreten. Innerhalb von nur 18 Monaten hat man zudem nicht weniger als 400 Verkaufs- und Servicestellen eröffnet. Somit ist MG Motor nicht nur in Österreich sondern auch in Europa auf der Überholspur.

