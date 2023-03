MG Motor gewinnt Marcus Awards

Mit gleich zwei Modellen gewinnt MG Motor die Marcus Awards 2023. MG4 Electric und MG5 Electric errangen Klassensiege. Wobei sich ersterer den Gesamtsieg in der Kleinwagen- & Kompaktklasse sichert und letzterer die Gesamtwertung in der Mittelklasse gewinnt.

Insgesamt 46 Automodelle hat die Jury für die 11. Ausgabe des Marcus Award geprüft und bewertet. Ziel des Marcus ist es, jene Eigenschaften auszuzeichnen, die AutokäuferInnen am wichtigsten sind. Die 46 Automodelle wurden nach den Kriterien Klimafreundlichkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bewertet. Daraus hat man die Gesamtsieger in den vier Fahrzeugkategorien Kleinwagen- & Kompaktklasse, Mittelklasse, SUV & Crossover sowie Luxusklasse errechnet.

ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold: “Interessierte stehen vor einer immer größer werdenden Vielfalt an Antriebs- und Ausstattungskonzepten. Der Marcus bietet mit einer transparenten und objektiven Bewertung eine gute Orientierung.“

Andreas Kostelecky, MG Motor Austria: “Ein großartiger Erfolg für unser Team, dass die Marke MG Motor Marcus Awards gewinnt. Es ist eine große Ehre, zweimal als Klassensieger gekürt zu werden. Gerade nachdem wir erst seit etwas mehr als zwei Jahren mit MG Motor in Österreich am Markt sind.”

MG4 Electric

Bereits mehrfach ausgezeichnet – Bestnote beim Euro NCAP Crashtest, „Car of the Year 2023“ in England – ist der MG4 Electric ist in drei Modellvarianten erhältlich.

Den Einstieg markiert die Version „Standard“ mit einer Batteriekapazität von 51 kWh, 350 km maximaler WLTP-Reichweite und einem 125 kW Elektromotor im Heck. Die Varianten Comfort und Luxury verfügen jeweils über eine 64-kWh-Batterie und einen Elektromotor mit 150 kW. Das Comfort-Modell kommt damit bis zu 450 km weit.

Der Kombi MG5 Electric

Mit dem vollelektrischen Kombi hat MG Motor einen Gamechanger für Familie, Freizeit und Beruf auf den Markt gebracht. Vor kurzem von den LeserInnen des Fachmagazins Firmenwagen in der Kategorie Kombi zum Fleet Car of the Year 2023 gewählt, jetzt Gewinner des Marcus Awards.

Der MG5 Electric hat eine 61,1-kWh-Batterie und eine WLTP-Reichweite bis zu 400 Kilometern. Angetrieben von einem Elektromotor mit einer Maximalleistung von 115 kW/156 PS. Zusätzlich steht auch eine Version mit 50,3-kWh-Batterie, 130 kW/177 PS Leistung und einer WLTP-Reichweite von bis zu 320 Kilometern zur Wahl.

