MG schickt 7-Sitzer mit Stecker ins Rennen

MG schickt 7-Sitzer mit Stecker ins Rennen – Mit dem MGS9 PHEV erweitert MG Motor sein Angebot um ein großes SUV mit bis zu sieben Sitzen. Das neue Flaggschiff der chinesischen Marke richtet sich vor allem an Familien und Vielfahrer, die Wert auf Raumangebot, Komfort und elektrifizierten Antrieb legen.

Das 4,98 Meter lange SUV bietet drei Sitzreihen und ein variables Raumkonzept, das selbst bei voller Besetzung noch 332 Liter Kofferraumvolumen bietet. Maximal sind es 2093 Liter. Große Türöffnungen und ein einfacher Zugang zur dritten Reihe erhöhen die Alltagstauglichkeit, helle Materialien und große Fensterflächen sorgen für eine freundliche Innenraumgestaltung.

Angetrieben wird der MGS9 PHEV von einem Plug-in-Hybridsystem aus 1,5-Liter-Turbobenziner und Elektromotor, die gemeinsam 220 kW (299 PS) Leistung und bis zu 390 Nm Drehmoment liefern. Rein elektrisch sollen laut WLTP bis zu 100 Kilometer möglich sein. Allerdings lässt sich die 24,7-kWh-Batterie nur mit maximal 11 kW laden, womit sie unter idealen Bedingungen in rund drei Stunden komplett gefüllt sein soll. Auf längeren Strecken sorgt ein 65-Liter-Tank für zusätzliche Reichweite.

Im Innenraum dominieren zwei 12,3-Zoll-Displays. Serienmäßig sind unter anderem Apple CarPlay, Android Auto und vernetzte Funktionen an Bord. Für Sicherheit sorgt ein Assistenzpaket mit bis zu 16 Systemen. Neben der Basisversion „Comfort“ ist auch eine umfangreicher ausgestattete „Premium“-Variante erhältlich. Wie bei der MG üblich, gilt eine Garantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern.