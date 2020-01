MG – Wiedergeburt einer vergessenen Ikone

Die Unternehmerfamilie Frey startet mit einem neuen Deal ins neue Jahr. Einer der finanzstärksten und produktivsten Autobauer Chinas, SAIC Motor hat Frey

zu seinem Vertriebspartner in Österreich gemacht. Dadurch holt man den MG wieder ins Land und ist somit vorne mit dabei, wenn es um klimafreundliche Mobilität geht.

Die Marke MG

Die Marke MG gehört seit 2007 dem größten Hersteller von Autos,

Motorrädern und Autoteilen in China. Gemeinsam mit Frey treibt der Big Player aus Shanghai seine Elektromobilitätsoffensive nun mit Hochdruck voran. Nach Norwegen und den Niederlanden ist Österreich das dritte europäische Land, in dem SAIC Motor mit MG vertreten ist. Die ersten MGs sind bereits am Standort im Wiener Arsenal eingetroffen und sichern damit

die volle Lieferfähigkeit vom Start weg.

Aiden He, Präsident von SAIC Motor Europe: „Wir freuen uns, die legendäre Marke MG mit

dem ZS EV mit State-of-the-Art Technologie als vollelektrischer SUV wiederauferstehen zu

lassen. Als führender Anbieter von Elektrofahrzeugen sind wir der Meinung, dass Frey e-

Motion der ideale Vertriebspartner für unseren neuen Elektro-SUV ist. Unsere Message an alle, die intelligente und saubere Mobilität suchen, lautet: die Ikone MG ist zurück und das

wieder als moderner und dynamischer Player am Markt.

Österreich-Premiere und Verkaufsstart ist auf der Vienna Autoshow 2020.

Das erste vollelektrische MG Modell wird in Österreich in zwei Ausstattungsvarianten angeboten:

Die Preise

ZS EV Comfort € 31.790,– (inkl. 20% MWSt.)

ZS EV Luxury € 33.790,– (inkl. 20% MWSt.)

