MGs landeten in Europa

Eine Schiffsladung MGs aus China landeten in Europa. Genauer in Bristol. Da rollten 2031 Fahrzeuge von Bord. Zwei Drittel der Fahrzeuge waren elektrifizierte Modelle. Der ZS EV, der kleine Kombi MG 5 EV und der HS Plug-in-Hybrid. MG Motor UK prognostiziert, dass MG nächstes Jahr erstmals mehr Elektromodelle als Benziner in Großbritannien verkauft.

Die Neuzulassungen der Marke lagen mit 3.668 Einheiten im September 169 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Verkaufsrekord. In den ersten neun Monaten verzeichnete man im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Wachstum von über 50 Prozent. Der Marktanteil in England liegt bei über einem Prozent. 112 Händler sorgen für Vertrieb und Wartung der China-Autos. MGs werden in anderen europäischen Ländern nicht angeboten.

