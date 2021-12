Michael Lohscheller verlässt Vinfast

Nach weniger als sechs Monaten verlässt der ehemalige Opel-Chef Michael Lohscheller den vietnamesischen Hersteller Vinfast wieder. Aus „persönlichen Gründen“, so die Mitteilung des Unternehmens, gibt Lohscheller seine Position als CEO auf. Er kehrt nach Europa zurück.

Der Ex-Opel-Chef hatte die Position erst im Juli übernommen. Vingroup, die Muttergesellschaft von Vinfast, ernannte Le Thi Thu Thuy zu seiner Nachfolgerin. Sie übernimmt damit die Verantwortung in den aktuellen Märkten der Marke. In Vietnam, den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Dazu gehört auch der Aufbau einer Produktionsstätte in den USA. Die ersten beiden elektrisch angetriebenen SUV hatte Vinfast im November auf der Los Angeles Auto Show vorgestellt. Kommende Woche sollen drei weitere Elektromodelle auf der CES in Las Vegas folgen.

