Michael Mertens übernimmt Leitung der Stellantis & You Retailbetriebe

Michael Mertens übernimmt Leitung der Stellantis & You Retailbetriebe. So steht künftig ein erfahrener Branchenmanager an der Spitze der Stellantis & You Retailbetriebe in Österreich. Der langjährige Stellantis-Manager übernimmt die Geschäftsführung und soll die österreichischen Standorte strategisch weiterentwickeln. Im Fokus stehen dabei Kundenzufriedenheit, Servicequalität und nachhaltiges Wachstum.

Mit der Bestellung von Michael Mertens setzt Stellantis auf einen Manager, der den Konzern seit vielen Jahren aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Der Automobilmanager übernimmt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der Stellantis & You Retailbetriebe in Österreich und tritt damit die Nachfolge von Sergey Ofitserov an, der innerhalb des internationalen Stellantis-Konzerns eine neue Aufgabe übernimmt.

Mertens bringt umfassende Erfahrung aus den Bereichen Vertrieb und Aftersales mit. Zuletzt war er als Director After Sales für die Märkte Deutschland und Österreich verantwortlich. In dieser Funktion sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Servicegeschäft sowie bei der Optimierung von Kundenprozessen – Kompetenzen, die nun auch den österreichischen Retailbetrieben zugutekommen sollen.

Fokus auf Kundenerlebnis und Servicequalität

Die Anforderungen an den Automobilhandel verändern sich derzeit grundlegend. Digitalisierung, Elektromobilität und neue Mobilitätskonzepte stellen Händler und Hersteller gleichermaßen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig erwarten Kundinnen und Kunden heute eine individuelle Beratung, transparente Prozesse und einen hochwertigen Service – unabhängig davon, ob es um den Fahrzeugkauf, Wartungsarbeiten oder den Wechsel in die Elektromobilität geht.

Michael Mertens möchte genau hier ansetzen. Sein Ziel ist es, die österreichischen Retailstandorte weiterzuentwickeln und das Kundenerlebnis nachhaltig zu verbessern. Neben einer persönlichen Beratung sollen insbesondere Servicequalität, Fachkompetenz und effiziente Abläufe im Mittelpunkt stehen.

„Unser Anspruch ist es, unsere Kundinnen und Kunden mit persönlicher Beratung, exzellentem Service und hoher Kompetenz zu begeistern und unsere Standorte nachhaltig weiterzuentwickeln“, erklärt Mertens anlässlich seines Amtsantritts.

Drei Standorte in Österreich

Die Stellantis & You Retailbetriebe sind derzeit mit drei Niederlassungen in Österreich vertreten. Zwei davon befinden sich in Wien – in der Triester Straße sowie in der Perfektastraße – ein weiterer Standort liegt in Perchtoldsdorf südlich der Bundeshauptstadt.

An diesen Standorten bietet Stellantis & You das komplette Leistungsspektrum eines modernen Autohauses an. Dazu gehören der Verkauf von Neufahrzeugen, Werkstatt- und Servicedienstleistungen sowie der An- und Verkauf von Gebrauchtwagen unterschiedlichster Marken.

Breites Markenportfolio

Ein wesentlicher Vorteil der Stellantis & You Retailbetriebe ist die außergewöhnlich große Markenvielfalt. Kundinnen und Kunden finden hier Fahrzeuge zahlreicher Konzernmarken unter einem Dach. Das Angebot reicht von den italienischen Traditionsmarken Abarth, Alfa Romeo und FIAT über Citroën, DS Automobiles, Jeep und Peugeot bis hin zu Opel und FIAT Professional für den Nutzfahrzeugbereich.

Darüber hinaus gehören mittlerweile auch Leapmotor, einer der aufstrebenden chinesischen Elektroautohersteller im Stellantis-Verbund, sowie Suzuki zum österreichischen Angebot der Retailbetriebe. Damit deckt das Unternehmen nahezu alle Fahrzeugsegmente ab – vom kompakten Stadtauto über Familien-SUVs bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen und batterieelektrischen Modellen.

Händlernetz gewinnt an Bedeutung

Gerade in Zeiten des Wandels gewinnt der stationäre Automobilhandel wieder an Bedeutung. Obwohl viele Hersteller digitale Vertriebsmodelle forcieren, bleibt der persönliche Kontakt für Probefahrten, Beratung und Service ein entscheidender Faktor. Vor allem beim Umstieg auf alternative Antriebe wünschen sich viele Kundinnen und Kunden eine kompetente Betreuung vor Ort.

Mit Michael Mertens übernimmt daher ein Manager die Verantwortung, der sowohl die Anforderungen moderner Handelsbetriebe als auch die Bedeutung eines leistungsfähigen Aftersales-Geschäfts kennt. Seine Erfahrung dürfte dazu beitragen, die österreichischen Retailbetriebe für die kommenden Jahre weiter zu stärken.

Stellantis zählt heute zu den größten Automobilherstellern weltweit. Der Konzern entstand 2021 aus der Fusion der Groupe PSA und Fiat Chrysler Automobiles und vereint inzwischen zahlreiche traditionsreiche Marken unter einem Dach. Neben den in Österreich angebotenen Marken gehören unter anderem Chrysler, Dodge, Ram, Lancia, Maserati und Vauxhall zum internationalen Portfolio.

Mit der neuen Führungsstruktur setzt Stellantis & You Österreich auf Kontinuität und Erfahrung. Gleichzeitig soll der eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden, um den Herausforderungen eines sich rasch wandelnden Automobilmarktes erfolgreich zu begegnen und den Kundinnen und Kunden auch künftig ein modernes Handels- und Serviceerlebnis zu bieten.