Miedl überzeugte bei ersten Formel Testfahrten

Der steirische Nachwuchspilot Tim Miedl überzeugte bei ersten Formel Testfahrten mit Renauer Motorsport in Ungarn auf Anhieb. Tim Miedl will vom Kartfahren in den Formelsport aufsteigen. Und in der ACCR Formel 4 Serie, der neuen Nachwuchsformel für Mittel- und Osteuropa, 2022 an den Start gehen. Dazu absolvierte er Testfahrten mit dem renommierten Renauer Motorsport Team am Pannoniaring.

Der gebürtige Murtaler drehte seine ersten Runden in einem Formel Renault Boliden und hinterließ dabei einen guten Eindruck. „Tim saß zum ersten Mal in einem Formel-Rennwagen. Daher ging es für ihn vordringlich darum, Erfahrung zu sammeln. Aber er hat uns wirklich positiv überrascht. Denn er ging die Sache höchst professionell an, machte keinerlei Fehler, und konnte sich von den Rundenzeiten her massiv steigern,“ war Teamboss Renauer hochzufrieden.

Miedl begann erst 2016 mit dem Kartfahren, lernte aber schnell und stand nur zwei Saisonen später bereits bei mehreren internationalen Rennen im Finale. Nach sechs Jahren bei den Karts verfügt der Steirer nun über genügend Erfahrung, um den Schritt in den Formelsport zu wagen. „Es war ein tolles Erlebnis und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Outing. Ziel ist es, den Wagen bis zum Beginn der Meisterschaft Ende April gut zu kennen. Damit ich mich dann auf die Strecken und die Gegner konzentrieren kann,“ so der 16-Jährige, der neben dem Rennfahren auch als Michael Jackson Imitator bei Charity Events auftritt.

Die Saison des ACCR F4 beginnt im April auf dem Hungaroring und endet im Oktober auf dem Autodromo Internazionale in Monza.

Rennkalender ACCR F4 2022

08.-10.04. HUNGARORING, UNGARN

03.-05.06. RED BULL RING, ÖSTERREICH

24.-26.06. TOR POZNAN, POLEN

22.-24.07 AUTODROM GROBNIK, KROATIEN

19.-21.08. SLOWAKEIRING, SLOWAKEI

09.-11.09. AUTODROM BRÜNN, TSCHECHISCHE REPUBLIK

28.-30.10 AUTODROMO MONZA, ITALIEN

