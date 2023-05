Miele Kundendienst fährt ID. Buzz Cargo

Ab sofort fährt der Miele Kundendienst in Österreich im ID. Buzz Cargo. Ein speziell für den Miele Kundendienst ausgestatteter ID. Buzz Cargo ist jetzt auch in Österreich im Einsatz. In der MoonCity Salzburg hat Volkswagen Nutzfahrzeuge das Fahrzeug übergeben. Damit ist Miele unter den ersten Kunden in Österreich, die einen individualisierten, vollelektrischen ID. Buzz Cargo einsetzen.

Bei Miele löst der Einsatz des blitzroten ID. Buzz Cargo im Kundendienst große Freude aus. „Mit dem ID. Buzz haben wir ein sympathisches Modell, das für nachhaltige Mobilität der Zukunft steht. Gemeinsam können wir den Weg zur CO 2 -Neutralität beschreiten“ so Florian Zöpfl von Porsche Austria.

Der Miele Kundendienst fährt ID. Buzz Cargo Servicefahrzeuge in Deutschland, Spanien, Norwegen, Großbritannien und in Österreich. Mit der für die Firma Miele typischen roten Sonderlackierung. Im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses zwischen Miele, dem Umbaupartner Würth und Volkswagen Nutzfahrzeuge hat man spezielle Kundenwünsche umgesetzt. So findet sich bereits ab Werk im Laderaum ein auf die Service-Mitarbeitenden ausgerichteter Ausbau. Mit Regalsystemen zur Verstauung von Materialien, Ersatzteilen und Werkzeugen. Eine Mittelkonsole mit integriertem Klapptisch dient dem Fahrer als Arbeitsplatz.

ID. Buzz Cargo – ein vollwertiger Kundendienstwagen

Volkswagen Nutzfahrzeugebietet für jeden Kunden das richtige Fahrzeug an. Der ID. Buzz Cargo ist ein vollwertiges Nutzfahrzeug und ein vollwertiger Kundendienstwagen. Maßgeschneidert für die unterschiedlichsten Einsätze und passend für die spezifischen Anforderungen der Nutzer. Die Einsätze des ID. Buzz Cargo in Europa bringen wertvolle Erkenntnisse für die weitere Elektrifizierung der Miele Serviceflotte. Und für die weitere Optimierung und Erweiterung des kundenindividuellen Angebotes von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Mit den vollelektrischen Transportern von Volkswagen Nutzfahrzeuge vollzieht Miele einen weiteren Schritt, den gesamten Fuhrpark auf erneuerbare Energien umzustellen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die CO 2 -Emissionen unserer Fahrzeugflotte konsequent zu reduzieren“, erklärt Wolfgang Bell von Miele Austria und ergänzt: „Der ID. Buzz eignet sich als vollelektrische Variante sehr gut für unsere Flotte. Wir freuen uns, weitere ID. Buzz in Empfang zu nehmen.“

Foto oben, v.l.n.r.: Miriam Walz – Markenleiterin Volkswagen Nutzfahrzeuge, Wolfgang Bell – Prokurist Director Finance, Administration and Logistics Miele Austria, Florian Zöpfl – Porsche Austria, Leiter Group Fleet – Großabnehmer, Flotten und Direktkunden

