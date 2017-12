Mini bekommt ein neues Logo

Mini bekommt ein neues Logo. Es wird von März 2018 an auf der Motorhaube, am Heck, im Zentrum des Lenkrads und auf der Funkfernbedienung der Modelle zu finden sein.

Das Logo orientiert sich weiterhin am klassischen Markenemblem, wird aber gestalterisch minimalistischer. Die bestehende, dreidimensionale Darstellung wird in eine als „Flat Design“ bezeichnete und auf die wesentlichen grafischen Elemente reduzierte Bildsprache. Das Grundmotiv eines geflügelten Rades mit dem in Großbuchstaben gedruckten Markennamen im Zentrum bleibt erhalten, auf Schattierungen und Grautöne wird zugunsten des Kontrastes verzichtet.