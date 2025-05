Mini GP Austria 2025 wird international

Internationale Premiere für die MiniGP™ Austria Series: Im vierten Jahr der heimischen ZweiradTalentschmiede werden erstmals Rennwochenenden außerhalb Österreichs ausgetragen. Neu im Kalender sind der Pannoniaring in Ungarn und der Slovakiaring – Slowakei. Mit dem Red Bull Ring und der Speedarena Rechnitz stehen zudem weiterhin zwei österreichische Strecken im Rennkalender 2025. „Der Red Bull Ring ist und bleibt weiterhin die ‚Homebase‘ der MiniGP Austria Series.

Nichtsdestotrotz freut es uns, dass wir mit dem Pannoniaring und dem Slovakiaring zwei internationale Rennstrecken neu im Kalender 2025 haben. Die Sicherheit der Talente steht bei der Wahl der Rennstrecken immer an erster Stelle“, erklärt Rene Binna von BG Sportpromotion. Die Saison 2025 besteht aus fünf Rennwochenenden für alle drei Klassen. Los geht es mit dem Rollout 2025 am Red Bull Ring, Runde 1 wird Mitte April ebenso am Red Bull Ring ausgetragen.

Gefahren wird 2025 erneut in drei Klassen: Die Talente in der 190er-Klasse müssen zwischen zwölf und 18 Jahre jung sein. In der 160er-Klasse kämpfen Mädchen und Burschen zwischen zehn und 16 Jahren um Punkte. In der 110er-Klasse, der Ohvale Austria Rookies Challenge, lernen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren nicht nur den Umgang mit den Mini-Rennmaschinen, sondern auch den Ablauf eines Rennwochenendes – Freies Fahren, Freies Training, Qualifying, Warm-up und Rennen – kennen. „Damit

ermöglichen wir den MiniGP-Talenten schon in jungen Jahren, Spaß und Freunde am Motorsport zu erleben. Das ist die Basis für erfolgreiches ‚Racing‘“, erklärt Serien-Mentor und Motorrad-WM Pilot Gustl Auinger. Das Anmeldefenster für alle drei Klassen ist noch geöffnet, 2. Nennschluss ist am 7.April 2025. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.minigpaustria.at