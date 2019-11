Miniatur T2 von Schuco

Schuco hat den T2 von Volkswagen als Miniatur-Modell nachgebaut.

Damit widmen sie dem beliebten Oldtimer, der schon Kultstatus hat, nun ein besonderes Minaturmodell. In einer Auflage von nur 1000 Stück kommt der „Bulli“ in der Edition 1:18 als Campingbus. Die Türen und Klappen lassen sich ebenso öffnen wie das Campingdach. Der 47 PS starke 1,6-Liter-Heckmotor ist genauso nachgebildet wie die Campingausstattung im Innenraum, inklusive der Gardinen am Fenster. Der VW T2a Camper ist in Neptunblau-Weiß lackiert und trägt das charakteristische Reserverad an der Front. Das Modell kostet 139,95 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp