MiniGP 2025 – Showdown in Rechnitz –

MiniGP 2025 – Showdown in Rechnitz – Die Austria Series gastierte im Burgenland. Österreichs schnellste Motorrad-Talente trafen auf internationale Top-Talente. Die Speedarena Rechnitz ist auch 2025 wieder fixer Bestandteil im Rennkalender der MiniGP™ Austria Series: Nach dem spektakulären Saisonstart vor wenigen Wochen am Red Bull Ring gastierten sie diesmal im Burgenland.

Der Saisonauftakt am Red Bull Ring bot hochklassiges Racing mit packenden Duellen und zwei starken Doppelsiegern: In der 160er-Klasse dominierte der junge Türke Berkay Sariay das Wochenende und konnte beide Rennen gewinnen. In der 190er-Klasse holte der Ukrainer Yevsevii Kovalov ebenfalls zwei Siege. „Was die jungen Talente über das gesamte Wochenende an Leistung abrufen, ist immer wieder beeindruckend zu sehen“, so Rene Binna von BG Sportpromotion.

Gelingt heimischen Talenten der Sprung auf das Podium?

Der rot-weiß-rote Motorrad-Nachwuchs ist vor Runde 2 in Lauerstellung: Der Niederösterreicher Paul Linsbichler mischte zum Saisonauftakt im Spitzenfeld der 160er-Klasse mit und landete im ersten Rennen als bester Österreicher auf Platz 5. Mit Jakob Brunauer und den beiden Steirern Finn Erik Neubauer und Julian Wieser reisen weitere österreichische Motorrad-Nachwuchshoffnungen mit Top-10-Ergebnissen im Gepäck ins Burgenland. Auch in der 190er-Klasse wollen insgesamt sechs heimische Talente um die Spitzenplätze mitmischen: Allen voran Lukas Schuller und Patrick Faderl, die bei Runde 1 bereits Top-10-Plätze einfahren konnten.

In der 110er-Klasse, der Ohvale Austria Rookies Challenge lernen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren nicht nur den Umgang mit den Mini-Rennmaschinen, sondern auch den Ablauf eines Rennwochenendes – Freies Fahren, Freies Training, Qualifying, Warm-up und Rennen – kennen. Die

Saison 2025 besteht aus fünf Rennwochenenden für alle drei Klassen.

Datenscheck restliche Termine im Überblick 2025

5. – 6. Juli 2025 Round 3 Slovakiaring – alle Klassen

2. – 3. August 2025 Round 4 Red Bull Ring – alle Klassen

30. – 31. August 2025 Round 5 Pannoniaring – alle Klassen