MiniGP Austria: Bewerbungen starten

Ab sofort starten die Bewerbungen für den FIM MiniGP Austria 2022. Das ist die neue Serie für Österreichische Motorrad-Nachwuchstalente zwischen 10 und 14 Jahren. Die FIM MiniGP Austria Series wird im nächsten Jahr erstmals ausgetragen. Die schnellsten Fahrer qualifizieren sich für das Weltfinale 2022. Die Top-2 der FIM MiniGP Austria Series bekommen die Chance, sich beim FIM MiniGP World Final 2022 in Valencia der internationalen Konkurrenz zu stellen. Vor den Augen der MotoGP-Stars. Der Sieger sichert sich einen Platz in einem der Road to MotoGP-Programme.

Schnelle Nachwuchstalente auf der Road to MotoGP

Die nationale MiniGP-Meisterschaft ist der erste Schritt auf der Road to MotoGP in Richtung Motorrad-Weltmeisterschaft. Junge Piloten zwischen 10 und 14 Jahren können sich ab sofort unter www.minigpaustria.at bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis inklusive 14. Jänner 2022. Über die finale Zulassung aller eingereichten Bewerbungen entscheidet das Organisations-Gremium der FIM MiniGP Austria Series. Nennbestätigungen gibt es ab 25. Jänner 2022. Die Premierensaison startet für maximal 25 Fahrer mit einem offiziellen Testtag am Red Bull Ring am 1. Mai 2022. Es folgen fünf Rennveranstaltungen mit insgesamt zehn Saisonrennen. Der offizielle Rennkalender 2022 erscheint demnächst.

FIM MiniGP Austria Series 2022: Voraussetzungen um in die Bewerbungen zu starten



Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist eine österreichische Rennlizenz. Zu beantragen über die Austrian Motorsport Federation. Oder eine entsprechende Lizenz nationaler Mitglieds-Föderationen der FIM Europe mit gleichem Gültigkeitsbereich. Das Nenngeld für die gesamte Saison beträgt € 900,– pro Teilnehmer. Es beinhaltet unter anderem einen Einführungslehrgang am Red Bull Ring, fünf Veranstaltungen mit Freien Trainings, Zeittrainings und Rennen. Und verpflichtende Briefings für alle Rider und das Ohvale Race-Service vor Ort bei jedem Event.

Ein entsprechendes Ausrüstungspaket (Ohvale GP-0 160 Minibike, Reifen, Helm, Protektoren etc.) ist für die Teilnahme erforderlich. Man kann es über den Promoter BG Sportpromotion beziehen.

Weitere Infos und Bewerbung auf www.minigpaustria.at

