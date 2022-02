MiniGP Austria – Der Countdown läuft

Jetzt steht der Rennkalender 2022 für Österreichs neue Motorrad-Nachwuchsrennserie MiniGP Austria steht fest und der Countdown läuft. Saisonstart und Finale am Red Bull Ring, dazwischen wartet eine Österreich-Tour von Ost nach West. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

In vier Monaten, am 5. Juni 2022, fällt am Red Bull Ring der Startschuss zur Premierensaison der österreichischen MiniGP-Serie. Die in Österreich neu ins Leben gerufene Rennserie für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Sie wird in zahlreichen Ländern weltweit im Rahmen der FIM MiniGP World Series ausgetragen und ist der erste Schritt auf der Road to MotoGP.

Rennkalender mit fünf Stopps fixiert

Der MiniGP Austria Series Rennkalender 2022 steht fest. Und er führt die jungen Rider bei fünf eintägigen Rennevents quer durch Österreich. „Die Rider erwarten abwechslungsreiche Kurse, spannende Rennen sind vorprogrammiert“, erklärt Gustl Auinger, Schirmherr der MiniGP Austria Series.

Die Rennwochenenden umfassen jeweils zwei Freie Trainings, zwei Qualifyings und zwei Rennen an folgenden – von der Austrian Motorsport Federation abgenommenen – Stationen:

5. Juni 2022 Red Bull Ring Spielberg

3. Juli 2022 Speedarena Rechnitz

23. Juli 2022 ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum Wachauring Melk

6. August 2022 ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum Experience Center Saalfelden Brandlhof

4. September 2022 Red Bull Ring Spielberg

Zusätzlich wird es einen exklusiven Testtag geben und das Roll-out am 14. April am Red Bull Ring.

MiniGP Austria – Der Countdown läuft. Die Online-Bewerbung läuft noch bis 30. April. Die ersten Startplätze sind vergeben. Die Bewerbungsphase für die Premierensaison der FIM MiniGP Austria Series ist bereits vielversprechend angelaufen. Interessierte Nachwuchs-Rider zwischen 10 und 14 Jahren haben noch bis 30. April 2022 die Gelegenheit, sich unter www.minigpaustria.at für einen Startplatz zu bewerben. Wobei früher eingelangte Nennungen bevorzugt werden.

