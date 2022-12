MiniGP Austria Series: Anmeldestart 2023

Der Anmeldestart für die Saison 2023 des FIM MiniGP Austria Series und den Austrian Junior ist da. Neu in der Saison 2023: Die 190er-Klasse in der MiniGP Austria Series schließt die Lücke auf dem österreichischen Weg in die MotoGP. Talente können sich ab sofort für die beiden Rennserien anmelden.

Austrian Junior Cup: Gesucht sind Talente im Alter zwischen 14 und 20 Jahren.

MiniGP Austria Series 160er-Klasse: 10-14 Jahre; Neu: 190er-Klasse für Talente zwischen 12-16 Jahren. Alle Informationen & Anmeldung ab sofort unter: www.minigpaustria.at bzw. unter www.austrianjuniorcup.at

Der österreichische Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft wird 2023 um eine zusätzliche Klasse erweitert. Die MiniGP Austria Series bietet neben der bereits bestehenden 160er-Klasse in der kommenden Saison auch eine 190er-Klasse. Für junge Rider zwischen 12 und 16 Jahren.

„Wir glauben, mit der neuen 190er-Klasse die Lücke zwischen MiniGP und Austrian Junior Cup besser schließen zu können“, so Rene Binna vom Veranstalter. Mit den beiden MiniGP-Klassen sowie mit dem bereits etablierten Austrian Junior Cup. Damit ist der rot-weiß-rote Weg in Richtung MotoGP für Talente aus allen Altersklassen durchgängig befahrbar. Das Ziel bleibt unverändert: Österreichische Talente im Motorrad-Straßenrennsport auf der „Road to MotoGP“ – dem Weg in Richtung Motorrad-Weltmeisterschaft – bestmöglich zu fördern.

