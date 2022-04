Mirko Bortolotti bei DTM-Test auf Platz 2

Den offiziellen DTM-Test des Grasser Racing Team GRT beendete Lambo-Werksfahrer Mirko Bortolotti auf Platz 2. Das Team absolvierte beim Test auf dem Hockenheimring (5.+ 6.4.) seinen Einstand in der Königsklasse des GT3-Sports. Und es gab mit seinen vier Lamborghini Huracán GT3 EVO bei der ersten Standortbestimmung eine gute Figur ab.

Lamborghini-Werkspilot Mirko Bortolotti erzielte an beiden Tagen eine Sessionbestzeit. Er schloss den Test am Mittwoch als Zweiter ab. Rolf Ineichen, Clemens Schmid und Alessio Deledda zeigten bei ihrem ersten Auftritt in der DTM eine steile Lernkurve.

Schwierige Bedingungen – Bortolotti Top

Am Dienstag bestimmten nasskalte Bedingungen den offiziellen Start in die DTM-Saison 2022. Regen und eisiger Wind bei kaum mehr als 5 Grad Celsius. Bortolotti fuhr im Lamborghini Huracán GT3 EVO in der ersten offiziellen Session des Jahres Bestzeit. Das GRT-Quartett nutzte am Nachmittag die besseren Wetterverhältnisse und kam auf ein Gesamtpensum von 345 Runden.

Der zweite Testtag bot zu Beginn ebenfalls eine nasse Rennstrecke, die dann bei Temperaturen über 10 Grad Celsius schneller abtrocknete als am Vortag. In der ersten Sitzung vor der Mittagspause war erneut Bortolotti der schnellste Mann im Feld der insgesamt 28 GT3-Boliden. Mit Schmid auf Position sechs schaffte es ein weiterer GRT-Pilot in die Top-10. Unmittelbar hinter dem 31-jährigen Tiroler reihte sich zunächst Ineichen ein, der schlussendlich aber als 16. gewertet wurde. Formel-2-Umsteiger Deledda steigerte sich gegenüber dem Vortag derweil um sechs Positionen.

Starkes Finale

In der finalen Session war Bortolotti abermals der schnellste Lamborghini-Pilot im DTM-Grid. Der 32-jährige Austro-Italiener fuhr am Mittwochnachmittag die zweitschnellste Zeit und sorgte damit für einen starken Abschluss. Neben diesem Ausrufezeichen freute sich GRT über die beeindruckende Gesamtbilanz eines erfolgreichen Tests. Am Ende der zwei Tage hatte das Lamborghini-Quartett insgesamt 616 Runden respektive 2817 Kilometer in Vorbereitung auf das DTM-Debüt gesammelt. Das geht vom 29. 4. bis 1. 5. im portugiesischen Portimão über die Bühne.

Mirko Bortolotti: „Die Saisonvorbereitung lief bislang positiv. Der offizielle Test auf dem Hockenheimring war extrem wichtig. Es war für uns essenziell, hier bei unterschiedlichen Wetterbedingungen wertvolle Erfahrungen für die Saison mitzunehmen. Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns.“

