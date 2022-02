Mirko Bortolotti führt GRT-DTM-Quartett an

Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti führt das GRT-DTM-Quartett 2022 an. Neben dem Austro-Italiener pilotieren der Schweizer Rolf Ineichen, der Österreicher Clemens Schmid und der Italiener Alessio Deledda die vier Lamborghini Huracán GT3 Evo. Das in Knittelfeld ansässige Team GRT bestreitet seine erste Saison in der DTM. Die beginnt vom 29. April bis 1. Mai im portugiesischen Portimão und umfasst insgesamt 16 Sprintrennen.

„Die DTM ist eine sehr beliebte und prestigeträchtige Meisterschaft“, erklärt Giorgio Sanna, Leiter Lamborghini Motorsport. „Es wird ein aufregendes Jahr für unser Team und ich bin sehr stolz darauf, Mirko und Rolf an Bord zu haben. Sie waren maßgeblich an einigen unserer größten Erfolge beteiligt“, blickt Teamchef Gottfried Grasser auf die neue Herausforderung.

Benedikt Böhme, Geschäftsführer der DTM-Organisation ITR: „Mit Mirko Bortolotti stellt der Hersteller einen herausragenden Fahrer zur Verfügung, der in der DTM auf ähnlich starke Gegner trifft.“

Das GRT-Quartett

Mirko Bortolotti, führt das GRT-DTM-Quartett an. Mirko ist ehemaliger Formel-2-Champion und einst Formel-1-Testfahrer. Er fährt seit 2015 für GRT und erzielte seitdem 17 Siege, 21 Pole-Positions und 35 Podiumsplätze. Mit GRT gewann der 32-Jährige auch die Langstrecken-Klassiker in Daytona und Sebring sowie den Titel in der Blancpain GT Serie. Bortolotti verfügt bereits über erste DTM-Erfahrungen durch einen Gaststart in der vergangenen Saison in Assen. „Ich kann es kaum erwarten, dieses Jahr mit GRT in der DTM zu fahren. Es ist ein Privileg, den Lamborghini in dieser legendären Meisterschaft zu bewegen“, so Bortolotti.

Auch Rolf Ineichen war an allen drei GRT-Siegen in Daytona und Sebring beteiligt. Dazu kommen fünf Siege im ADAC GT Masters und in der GT World Challenge. Der 43-Jährige mit Silber-Status im FIA-Fahrer-Ranking hat sich bereits seit 2016 als Stammfahrer von GRT mit viel Erfahrung im Lamborghini etabliert. „Die DTM fasziniert mich seit vielen Jahren“, so Ineichen.

Alessio Deledda begann seine Karriere 2017 auf zwei Rädern, bevor er über Formel 4 und Formel 3 bis in die Formel 2 aufstieg. Jetzt wechselt der 27-Jährige in den GT-Rennsport und wird als offizieller Lamborghini Squadra Corse-Juniorfahrer für GRT in der DTM antreten.

Als ersten Fahrer für sein DTM-Quartett hatte GRT-Teamchef Grasser seinen Landsmann Clemens Schmid bereits im Dezember vorgestellt und traut dem 31-jährigen Tiroler, der bereits über zehn Jahre GT3-Erfahrung verfügt und seit 2020 für GRT startet, einen „wahnsinnigen Schritt“ zu. Grasser ergänzt: „Ich glaube, dass ihm als Fahrer das Konzept der DTM sehr entgegenkommen wird.“

Der ehemalige DTM/ITC-Champion und zweimalige DTM-Vizemeister Manuel Reuter, der im Jänner die Funktion des Teammanagers und sportlichen Leiters im GRT übernommen hat: „Unser Line-up bietet eine perfekte Konstellation für unsere Debütsaison in der DTM. Mit Mirko haben wir einen absoluten Siegfahrer und erstklassigen Teamleader.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp