Mission Handgas – Fahrerlebnisse für Rollstuhlfahrer

Mit der Mission Handgas fiel am Red Bull Ring der Startschuss für besondere Fahrerlebnisse speziell für Rollstuhlfahrer. Gemeinsam mit Motorsport-Experten Reini Sampl gaben prominente Sportler und „Wings for Life“-Botschafter das Startsignal für die „Mission Handgas“ am Red Bull Ring.

Beim Auftakt-Event nahmen unter anderen Lukas Müller, Philipp Kuttin und auch Pepo Puch in den Cockpits Platz. Sowie als „Fußgänger“ Thomas Morgenstern. Künftig können Rollstuhlfahrer das ganze Jahr über auf Österreichs Grand-Prix-Rennstrecke und im Driving Center Mobilität mit mehr Power genießen und an ihrer Fahrtechnik feilen. Und zwar mit zwei verschiedenen Porsche-Modellen, die vollständig auf Handbedienung umgerüstet sind.

Ab Winter 2021 haben Rollstuhlfahrer ganzjährig die Wahl zwischen einem Porsche 718 Cayman S und einem Porsche 718 Cayman GT4 . Beide Traumautos aus der Zuffenhausener Sportwagenschmiede wurden von Spezialisten der Firma Veigel an die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern angepasst und komplett auf Handbedienung umgerüstet.

Technische Daten

Fahrzeug Porsche 718 Cayman S Porsche718 Cayman GT4

Motor 4 Zylinder Boxermotor 6 Zylinder Boxermotor

Leistung 350 PS 420 PS

Hubraum 2.497 ccm 3.995 ccm

0-100 4,4 Sekunden 3,9 Sekunden

Gewicht 1.460 kg 1.525 kg

Weitere Informationen und Anfragen unter fahrerlebnisse@projekt-spielberg.com oder +43 3577 202 27031

