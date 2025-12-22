Mit Asphalt aus Algen halten Straßen länger – Statt aus Erdöl verwendet ein Team um Elham Fini von der Arizona State University ( https://www.asu.edu/ ) für das Bitumenin der Zukunft ein Bindemittel aus Algen. Die neue Lösung soll umweltverträglich, klimaneutral und sogar widerstandsfähig gegenüber Kälte und damit verbundener Rissbildung sein.

Das Team hatte bereits früher erkannt, dass Öl aus Algen den Asphalt, also die oberste Schicht von Straßen, haltbarer macht. Jetzt wollten die Forscher es genauer wissen. Sie prüften Bindemittel, die sie aus dem Öl von vier verschiedenen Algenarten herstellten. Das Öl aus der Blutregenalge (Haematococcus pluvialis), das ist eine einzellige Süßwasseralge, die maximal 0,05 Millimeter groß wird, erwies sich für diesen Zweck am geeignetsten.

Aus der Alge hergestellte Bindemittel (https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2025/december/strengthening-asphalt-roads-with-a-unique-green-ingredient-algae.html)zeigt die größte Widerstandsfähigkeit gegen dauerhafte Verformung unter simulierten verkehrsbedingten Belastungen und ist außerdem am widerstandsfähigsten gegen feuchtigkeitsbedingte Schäden, heißt es. Besonders attraktiv soll die Verformungsfestigkeit des neuen Bindemittels bei Frost sein. Nach einer Verformung beispielsweise durch die Reifen eines schweren Lkw regeneriert sich der damit gebundene Asphalt um 70 Prozent besser als der auf der Basis des herkömmlichen Bitumens.

Längere Dauer – weniger Wartung

Fini zufolge wird in der Praxis nur ein Teil des erdölbasierten Bitumens durch ihr Algenprodukt ersetzt, da es deutlich teurer ist. Basierend auf Computermodellen schätzt sie, dass für jedes Prozent „Biobindemittel“ in einer Asphaltmischung die Netto-Kohlenstoffemissionen um 4,5 Prozent reduziert werden.

„Aus Algen gewonnene Verbindungen (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.energyfuels.4c05634)können die Feuchtigkeitsbeständigkeit, Flexibilität und Selbstheilungsfähigkeit von Asphalt verbessern, wodurch sich möglicherweise die Lebensdauer von Straßenbelägen verlängert und die Wartungskosten sinken. Langfristig könnte Algenasphalt dazu beitragen, nachhaltigere, widerstandsfähigere und umweltfreundlichere Straßen zu schaffen“, glaubt Fini. Details sind in „ACS Sustainable Chemistry & Engineering“ nachzulesen.