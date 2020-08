Mit Booking.com und Land Rover in den Urlaub

In Kooperation mit Booking.com bietet Land Rover Reisenden die Möglichkeit, einen unvergesslichen Roadtrip im brandneuen Defender mit drei Übernachtungen im Dachzelt zu buchen. So können Abenteurer auf eigene Faust die Welt neu entdecken – mit der Offroad-Ikone als perfekten Reisebegleiter und Unterkunft auf vier Rädern in einem.

First Come, first serve

Dieses einmalige Abenteuer kann jeweils um 10:00 Uhr (CET) am 17., 19., und 21. August gebucht werden. Buchbar sind die begrenzten Plätze nach dem „first come, first served“-Prinzip. Die Gäste genießen im September ein unvergessliches Fahrerlebnis durch Deutschland mit drei Übernachtungen im neuen Land Rover Defender. Das komfortable Dachzelt mit integrierter Beleuchtung, das mit einer bequemen Matratze ausgestattet ist, bietet zwei Gästen bequem Platz. Im Defender selbst können bis zu fünf (oder sechs) Personen mitfahren.

Das Reiseerlebnis beginnt im Land Rover Experience Center in Wülfrath in der Nähe von Düsseldorf. Dort erhalten die Gäste ein Geländetraining, bevor das Abenteuer auf eigene Faust durch Deutschland beginnt. Im Center erhalten sie außerdem Tipps für ihren Roadtrip. Mit einer Luftlinie von 876 km von Norden nach Süden und 13 Flächenstaaten ist Deutschland das perfekte Land für einen Roadtrip. Es ist klein genug, um es mit dem Auto zu entdecken, aber groß genug, um jede Art von Stadt, Küstenlinie und ländlicher Gegend zu bieten. Vom Land Rover Experience Center aus lassen sich in einer Schleife beispielsweise ideal das wilde Schleswig-Holstein an der Grenze zu Dänemark, die wunderschöne Küste Mecklenburg-Vorpommerns und die luftigen Höhen des Harzgebirges erkunden, bevor die Abenteurer den Defender wieder bei Land Rover in Wülfrath abgeben.

Details

Das limitierte Angebot inklusive drei Übernachtungen im Dachzelt wird zu einem Preis von nur 99 Euro angeboten. Das Defender-Abenteuer kann für Aufenthalte jeweils vom 04.-07., 11.-14. oder 18.-21. September gebucht werden. Bei Bedarf steht auch eine Campingausrüstung mit zwei Stühlen, einem Tisch und einer elektrischen Kühlbox zur Verfügung. Buchbar ist dieses exklusive Angebot unter http://www.booking.com/hotel/de/the-all-new-land-rover-defender.html.

