Mit dem Segway ATV nach Südafrika

Nach nicht einmal 70 Tagen erreichte der mehrfache Weltrekordinhaber Gerry Mayr mit seinem Segway ATV sein Ziel in Südafrika. Er startete am 26.02.2023 vom Bodensee in Süddeutschland.

In Alleinfahrt durchquerte er: die Schweiz, Italien, Marokko, Westsahara, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gabun, Kongo, Demokratische Republik Kongo, Angola, Namibia, Afrika Süd.

Extrem

In der Regenzeit musste das 600 cm³, 44 PS starke ATV zeigen, was es kann und den 600 Kilogramm schweren Anhänger aus Meter tiefen Wasserlöchern ziehen. Auch Minusgrade und Temperaturen über 50 Grad machten die Fahrt nicht nur zu einem Vergnügen.

Peace

Mit dieser Extremreise möchte Gerry ein Zeichen in Richtung Weltfrieden setzen. Es herrschte bei dieser Reise Kriegsstimmung in Mali, Burkina Faso und auch Kamerun. In vielen Ländern wie ewtwa Nigeria ist Gewalt in der Tagesordnung.

Über 18.000 Kilometer erstreckte sich die Reise. In dieser Zeit fuhr bislang noch niemand mit Segway ATV und Anhänger die Westküste entlang bis nach Südafrika. Ein neuer Weltrekord. Gerry erreichte Port Elisabeth, wo er nun das Gespann für den zweiten Teil der Reise nach Saudi-Arabien wieder flott macht.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp