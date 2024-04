Mit dem Turbo auf Zeitreise

1974 war ein Wendepunkt für Porsche, als der erste Serien-911 Turbo auf der Pariser Messe vorgestellt wurde. Eine Technik aus dem Rennsport fand so ihren Weg in die Serienproduktion. Der Auftritt von Porsche auf der Retro Classics in Stuttgart (25.-28.4.) steht im Zeichen von 50 Jahren Turbo. Unter dem Motto „„Beyond Performance“ stellt der Sportwagenhersteller in seiner Heimatstadt eine Reihe besonderer Exponate aus.

Ein Highlight der Retro Classics in Stuttgart ist der Dialog zwischen Thomas Krickelberg, Projektleiter der Baureihe 911/718, Frank Jung, Leiter des Unternehmensarchivs, und dem Rennfahrer sowie Le-Mans-Sieger Stéphane Ortelli, der über die Bedeutung des Turbo in der Automobilgeschichte spricht.

Ein besonderer Star der Ausstellung ist der allererste 911 Turbo, ein Geschenk an Louise Piëch zu ihrem 70ten Geburtstag. Dieser Wagen trägt nicht nur die schmale Karosserie des 911 Carrera, sondern auch eine einzigartige Plakette, die ihn als Turbo-Porsche No. 1 ausweist.

Neben historischen Modellen wie dem Turbo 3.0 Coupé von 1975 und dem GT2 präsentiert Porsche auch den 911 GT1 ’98. Ein Leichtgewicht mit beeindruckender Leistung dank seines Kohlefaser-Monocoques.

Porsche 911 Turbo S und die Luftfahrt

Der 911 Turbo S „Duet“, ein Produkt der Zusammenarbeit mit Embraer, demonstriert die Verbindung zwischen Automobil- und Luftfahrttechnik. Dieses Modell, limitiert auf zehn Exemplare, spiegelt in vielen Details seine Affinität zur Luftfahrt wider. Beginnend bei den seitlichen Lufteinlässen bis hin zur Unterseite des Heckflügels.

Das 50-jährige Jubiläum gibt auch Anlass, die technologische Entwicklung der Porsche-Turbomotoren zu betrachten. Vom 930 bis zum 991, von 1988 bis heute, zeigt Porsche die Fortschritte in Leistung und Effizienz.

Zusätzlich zu den Fahrzeugen gibt Porsche den Besuchern Einblick in historische Dokumente und bietet eine spezielle Kollektion zum Jubiläum an. Dieser Rundgang durch die Geschichte und Innovation des Porsche 911 ist eine Hommage an die Vision und das Handwerk, das Porsche zu einem Synonym für leistungsstarke Sportwagen gemacht hat.

