Mit Ducati auf der Rennstrecke

Ein Traum für viele Zweiradfahrer. Mit Ducati auf der Rennstrecke. Unter dem Motto „Ducati 4U“ finden heuer in Deutschland drei Rennstreckentermine statt. Sie stehen auch den Fahrern anderer Marken offen.

Gruppenfahren & Einzel-Coachings

Hauptpunkt: das Fahren in Gruppen. Gegen Aufpreis bieten die Instruktoren auch Einzel-Coachings für Einsteiger wie Hobby-Rennfahrer an. Diese Termine werden angeboten. 7. – 8. Mai am Nürburgring, 3. – 4. Juli in Hockenheim und 21. – 22. August in Oschersleben. Am 24. – 25. September findet noch ein Termin in Dijon, Frankreich statt.

Die Grundkosten bewegen sich je nach Ort zwischen 269 Euro und 329 Euro pro Person. Enthalten sind die freien Gruppenfahrten. Außerdem Mittagessen, alkoholfreie Getränke, Kaffee und Tee.

Und es stehen aktuelle Ducati-Modelle für Probefahrten auf der Rennstrecke bereit. Ein Fotograf ist auch vor Ort.

Infos: www.ducati-4u.de

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp