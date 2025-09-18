Mitsubishi Eclipse Cross 2025 – Jetzt vollelektrisch

Mitsubishi Eclipse Cross 2025 – Jetzt vollelektrisch – Der neue Eclipse Cross 2025 präsentierte sich als sportliches Coupé-SUV mit markanter Linienführung. Schmale LED-Matrix-Scheinwerfer, eine modernisierte Front und das aerodynamisch optimierte Heck sorgen für eine klare, dynamische Präsenz.

Unter der Haube arbeitet ein 250 kW/340 PS starker Elektromotor, der den Eclipse Cross in nur 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Versorgt wird er von einer 82-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 540 Kilometern – WLTP – ermöglicht. Dank 200 kW DC-Schnellladung lädt der Akku in rund 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Innenraum & Technologie

Das Cockpit verbindet Komfort mit digitaler Innovation: Ein 12,3-Zoll-Infotainment-Display, volldigitales Kombiinstrument und smarte Konnektivität samt Over-the-Air-Updates gehören zur Serienausstattung. Der großzügige Innenraum mit flexiblem Kofferraumvolumen macht den Eclipse Cross familientauglich.

Herkunft & Plattform

Technisch basiert der Eclipse Cross 2025 auf der neuesten Allianz-Plattform von Mitsubishi, Nissan und Renault, die eigens für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Diese modulare Architektur ermöglicht verschiedene Batteriegrößen, effiziente Allradlösungen und eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Märkte. Mitsubishi bringt hier seine jahrzehntelange Allrad- und SUV-Erfahrung ein, kombiniert mit der Elektrotechnik der Allianz-Partner.

Fazit: Mit dem vollelektrischen Eclipse Cross 2025 setzt Mitsubishi ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität. Reichweite, Performance und modernes Design vereinen sich zu einem alltagstauglichen SUV mit sportlichem Anspruch – und klarer internationaler Herkunft. Die Produktion des Mitsubishi Eclipse Cross beginnt im nächsten Quartal im französischen Renault-Werk Douai.