Mitsubishi Eclipse Cross – Das Urenkerl ist da

Mitsubishi Eclipse Cross – Das Urenkerl ist da. So heißt das Fahrzeug also wieder das – wie der Colt und der ASX – auf einer Allianz-Plattform aufgebaut ist. Wer angesichts der Länge – 4,49 Meter – auf den Renault Scenic E-Tech als engen Verwandten tippt, dürfte nicht ganz falsch liegen.

Egal. Bei Mitsubishi ist man sehr glücklich über das Elektroauto, bringt es doch jene Kunden zur Marke, die man mangels eines „grünen“ Antriebs bisher nicht bedienen konnte; denn der Outlander als PHEV ist doch deutlich größer und teurer.

A propos Preis: Den können wir Ihnen für den Eclipse Cross noch nicht nennen. Die Verhandlungen mit Mitsubishi Motors Europe laufen noch; erst Ende November wird man mehr erfahren. Auch dann bleibt noch genügend Zeit zum Planen: Denn bis die ersten Exemplare des Eclipse Cross bei uns eintreffen werden, dürfte wohl schon der Frühling 2026 bei uns eingezogen sein. Vorerst wird es nur eine 87 kWh große Batterie mit einer Reichweite von 600 Kilometern geben, eine kleinere soll wenig später folgen.

Der Eclipse Cross ist gewissermaßen das Urenkerl des i-MiEV. Mit diesem Winzling hatte Mitsubishi anno 2009 die Massenproduktion von Elektroautos gestartet – doch dem Pionier war nicht allzu viel Erfolg beschieden, kam er doch zu früh, hatte wenig Reichweite, war teuer und wurde folglich bereits 2014 eingestellt – wie seine Derivate Peugeot iOn und Citroën C-Zero auch.

Der Neue ist damit das erste vollelektrische Fahrzeug, das man seit dem Mitsubishi EV 2010 den Markt bringen und ein weiterer strategischer Schritt zum Neuaufbau des Modellangebots. Das Design des neuen Eclipse Cross entstand im europäischen Mitsubishi Designcenter in Frankfurt. Mit einem geräumigen Innenraum sowie einer umfangreicher Ausstattung inklusive neuer Fahrassistenz- und Infotainmentsysteme sei er auf die Anforderungen moderner Familien ausgerichtet. Zwei unterschiedliche Antriebsbatterien sollen hohe elektrische Reichweiten garantieren. Hergestellt wird er im französischen Douai.

Eingestellt wird wie wir am Rande der Weltpremiere des Eclipse Cross erfahren haben, leider der Colt: Doch jene Exemplare, die heuer noch produziert und erst zugelassen werden, sollen für zumindest ein Jahr reichen. Heinz Müller