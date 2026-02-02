Mitsubishi Eclipse Cross Electric – Pragmatikus

Mitsubishi Eclipse Cross Electric – Pragmatikus – Mit dem neuen Eclipse Cross Electric geht Mitsubishi den nächsten logischen Schritt in Richtung vollelektrische Zukunft. Statt Effekthascherei oder Design-Overkill setzt der japanische Hersteller auf einen vertrauten Ansatz: ein kompaktes SUV, das den Alltag erleichtert – jetzt eben ohne Emissionen.

Optisch bleibt er einigermaßen seiner Linie treu. Die Proportionen wirken ausgewogen, die Front EV-typisch geschlossen, die Lichtsignatur modern, aber nicht verspielt. Mitsubishi verzichtet bewusst auf radikale Brüche und positioniert den Eclipse Cross Electric als Fahrzeug, das man nicht erklären muss – sondern einfach nutzt.

Innenraum & Funktionalität

Im Innenraum zeigt sich der Technologiesprung deutlicher. Digitale Anzeigen, ein neu gestaltetes Infotainmentsystem und eine klar strukturierte Bedienlogik prägen das Cockpit. Der Fokus liegt klar auf Funktionalität: gute Ablesbarkeit, sinnvolle Menüführung und ausreichend Platz für Familie, Pendelverkehr oder Wochenendtrip. Genau hier punktet der Eclipse Cross – nicht durch Show, sondern durch Übersicht.

Der elektrische Antrieb liefert ausreichend Leistung für alle Alltagssituationen. Die geplante Reichweite von rund 450 Kilometern (WLTP) macht das Modell langstreckentauglich, die DC-Ladeleistung erlaubt zügiges Nachladen auf der Reise. Mitsubishi bleibt seiner Philosophie treu und setzt auf ein ausgewogenes Gesamtpaket statt auf Bestwerte um jeden Preis.

Helferlein & Sicherheitsfeatures

Auch bei den Assistenzsystemen zeigt sich der Eclipse Cross Electric zeitgemäß: adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent und umfassende Sicherheitsfeatures gehören zum Serien- oder erweiterten Ausstattungsumfang. Ziel ist es, Elektromobilität möglichst unkompliziert zugänglich zu machen – für Umsteiger ebenso wie für erfahrene EV-Fahrer.

Unterm Strich ist der Mitsubishi Eclipse Cross Electric kein lauter Innovator, sondern ein leiser Vernunftkauf. Ein Elektro-SUV für Menschen, die ein funktionierendes Gesamtfahrzeug mit ausreichend Reichweite suchen – und kein rollendes Statement.

DATENCHECK

Modell: Mitsubishi Eclipse Cross Electric

Segment: Kompakt-SUV -C-Segment

Antrieb: Elektromotor, Frontantrieb

Allrad-Variante wahrscheinlich

Leistung: 160 kW /218 PS

Batterie (netto): 60 – 88 kWh

Reichweite (WLTP): 480 km – 640 km

Verbrauch (WLTP): 16–18 kWh/100 km

Laden AC: 11 kW, 3-phasig

Laden DC: 130–150 kW

10–80 % in 30 Minuten

0–100 km/h: 7,5–8,0 s

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Kofferraum: 430–1.400 l