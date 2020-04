Mitsubishi European Technician Contest

Der European Technician Contest ist eine von Mitsubishi Motors Europe organisierte Veranstaltung, bei der die Gewinner der nationalen Wettbewerbe gegeneinander antreten. In der Österreich-Ausscheidung konnte sich Lukas Amlacher vom Autohaus Gspandl für den Contest qualifizieren.

In diesem Jahr kämpften insgesamt achtzehn Teilnehmer um den Sieg im europäischen Finale. Das fand im Februar 2020 im Europäischen Trainingszentrum von Mitsubishi Motors in den Niederlanden statt. Während des spannenden und intensiven Finales voller praktischer Aufgaben hat Lukas Amlacher seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Österreicher konnte sich am Ende unter den Top-Fünf aus Europa platzieren. Er qualifizierte sich somit für den prestigeträchtigen Global Service Skills Contest, dem Weltfinale, welches 2021 in Japan stattfinden wird.

