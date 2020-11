Mitsubishi L200 – Work Edition

Mitsubishi erweitert das L200-Portfolio um die L200 Work Edition. Mit Doppelkabine ist sie ab sofort auch mit 6-Gang-Automatik verfügbar. Das stimmigste Paket am österreichischen Pick-Up Markt. Der robuste L200 ist ein zuverlässiger Begleiter in jeder Situation. Unter der Motorhaube arbeitet ein durchzugsstarker 2.2 Liter Turbodiesel mit 150 PS. Und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm. In der Work Edition ist er jetzt auch mit 6-Gang-Automatik kombinierbar.

Mitsubishi L200 Work Edition – drei Antriebsmodi

Das auf Knopfdruck zuschaltbare Allradsystem Easy Select arbeitet in der Work Edition mit 3 wählbaren Antriebsmodi. Heckantrieb mit normaler Übersetzung. Allradantrieb mit normaler Übersetzung. Und Allradantrieb mit kurzer Übersetzung. In Kombination mit der 100%-Sperre des Hinterachsdifferentials ist der Easy Select Allrad ideal für anspruchsvolle Offroad-Passagen. Mit 3,1 Tonnen Anhängelast, hoher Zuladung und großzügiger Ladefläche ist der L200 für den täglichen harten Arbeitseinsatz entwickelt.

Der neue L200 Work Edition mit Doppelkabine und 6-Gang-Automatik ist ab sofort ab 31.490 Euro inkl. MwSt. respektive 26.242 Euro exkl. MwSt. bestellbar. Für Unternehmer Vorsteuerabzugsberechtigt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp