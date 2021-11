Mitsubishi – Neuer Managing Director

René Wagner, 35, ist neuer Managing Director für die Marke Mitsubishi bei der Denzel Autoimport GmbH. Mit seinem umfangreichen Fachwissen in der Branche ist René Wagner als auch den operativen Vertrieb für die Marke Mitsubishi in Österreich verantwortlich.

Wagner war zuletzt in der Funktion als Kundencenterleiter Volvo, Jaguar/Land Rover am Standort Mega-Denzel in Wien-Erdberg tätig. Und Prokurist des Volvo-Partner Simscha in Wien 17, ebenfalls zur Denzel-Gruppe gehörend. Er blickt auf insgesamt 14 Jahre Retail-Erfahrung zurück.

Andreas Kostelecky, MBA war seit 2010 an der Spitze von Mitsubishi Motors Österreich und verantwortete den Verbleib der Marke Mitsubishi Motors in Österreich. Als Geschäftsführer der Asia Car Import Austria GmbH war Kostelecky in den vergangenen Monaten für die erfolgreiche Einführung der neuen Marken MG und Maxus verantwortlich. Kostelecky wird sich ab sofort ausschließlich um die Geschäfte von MG und Maxus in Österreich kümmern.

