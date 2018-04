Mitsubishi Pajero: Eine Ikone nimmt Abschied

Nach 36 Jahren nimmt eine Geländewagen-Ikone Abschied:Bei unseren deutschen Nachbarn gibt es deshalb eine auf insgesamt 1000 Stück limitierte „Final Edition“. Beim Dreitürer konzentriert sich die Ausstattung schwerpunktmäßig auf die Verbesserung der Offroad-Fähigkeiten, der Fünftürer wird mit zusätzlicher Komfortausstattung bestückt.

Dreitürer mit A/T Bereifung und Unterfahrschutz

Er baut auf der Variante Basis auf und bekommt als Sonderausstattung beispielsweise 18-Zoll-Offroad-Felgen mit Anfahrschutz und A/T-Bereifung, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Bluetooth und eine Dachreling. Weitere Merkmale sind Frontbügel in Matt-Schwarz, LED-Blinkleuchten in den Außenspiegeln sowie Lenkrad, Schaltknäufe und Handbremsgriff in Leder. Die hinteren Scheiben sind stark abgedunkelt. Dazu kommen Scheinwerferreinigungsanlage, zweistufige Sitzheizung vorn, sperrbares Hinterachsdifferenzial (100%), Tempoautomatik, Unterbodenschutz inkl. Motorraum- und Hohlraumversiegelung sowie Unterfahrschutz für den Motor, Getriebe und Antriebsstrang aus Aluminium (4 mm).

Fünftürer fährt auf 20-Zoll Rädern

Er basiert auf der Ausstattungsvariante Top, die serienmäßig schwarze Lederausstattung und das Mitsubishi-Multi-Communication-System (MMCS) an Bord hat. Das Sondermodell verfügt darüber hinaus unter anderem über 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz/Silber, Dachspoiler in Wagenfarbe und Einstiegsleisten vorn (beleuchtet) und hinten. Weitere Merkmale sind Klavierlack-Optik mit silberfarbenen Akzenten und Dekorleisten in Metallic-/Aluminium-Optik im Innenraum, Modellschriftzug für die Motorhaube, Reifen-Cover in Chromoptik sowie Unterbodenschutz inkl. Motorraum- und Hohlraumversiegelung.

Eine Motorisierung, zwei Anhängelasten

Drei- und Fünftürer werden von einem 3,2-Liter Diesel mit 190 PS angebtrieben. Der Dreitürer darf drei Tonnen an den Haken nehmen und der 5-Türer dreieinhalb Tonnen.

Weitere Informationen

www.mitsubishi-motors.de/pajero-final-edition/