Mitsubishi schließt sich Nissan und Honda an

Die Allianzpartner Nissan und Honda haben eine Absichtserklärung mit Mitsubishi unterzeichnet. Diese Kooperation basiert auf einer bereits im März geschlossenen Vereinbarung, die sich auf die Ziele der CO2-Neutralität und einer unfallfreien Gesellschaft konzentriert. Der Neuzugang wird sich nun in den Rahmen der Allianz einfügen, was den japanischen Automobilmarkt in zwei große Kräfte aufteilt: die Toyota-Gruppe und die Honda-Nissan-Mitsubishi-Allianz.

Es wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend herausfordernden Markt zu stärken. Die Unternehmen werden sich auf Umwelt- und Elektrifizierungstechnologien sowie fortschrittliche Softwareentwicklung konzentrieren. Hierzu gehört die gemeinsame Entwicklung und Standardisierung von Fahrzeugsoftware, die über bidirektionale Kommunikation kontinuierlich aktualisiert werden kann, um die Leistung zu verbessern.

Neue Geschäftsmöglichkeiten und Modellpalette

Die Allianz bietet nicht nur technologische Vorteile, sondern eröffnet auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Die Unternehmen planen, ihre Fahrzeugpaletten zu ergänzen und zu erweitern. Honda, die in Japan bis jetzt keine Plug-in-Hybridfahrzeuge oder Pick-up-Trucks herstellen, wird von diesem Zusammenschluss profitieren und seine Modellpalette erweitern. Darüber hinaus wird eine Zusammenarbeit im Bereich der Minifahrzeuge angestrebt.

Reaktion auf den globalen Markt

Diese Allianz entsteht vor dem Hintergrund eines massiven Wandels in der Automobilindustrie, der nur einmal in hundert Jahren vorkommt. Angesichts der wachsenden Konkurrenz durch Tesla und chinesische Automobilhersteller, die stark in Elektrofahrzeuge investieren, müssen japanische Hersteller ihre Strategien anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Während Nissan und Honda im Jahr 2023 weltweit nur 140.000 bzw. 19.000 Elektrofahrzeuge verkauften, lagen Tesla und BYD mit 1,8 Millionen bzw. 1,57 Millionen Einheiten weit voraus. Daher ist diese strategische Allianz ein notwendiger Schritt, um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben.

