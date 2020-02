Mitsubishi – Sondermodell L200

Im Rahmen der Sonderschau absolut allrad präsentiert Mitsubishi Österreich auf der diesjährigen „Die Hohe Jagd & Fischerei“ das limitierte Sondermodell L200 Hubertus. Die neue Hubertus Edition ist speziell auf die Bedürfnisse von Jägerinnen und Jäger zugeschnitten. Sie überzeugt mit einzigartiger Zusatzausstattung und stilvollen Designelementen.

Der L200 setzt Maßstäbe in Zuverlässigkeit und Qualität. Er zeigt wie kein anderer Pick-up, dass sich Geländegängigkeit, Vielseitigkeit und Komfort bestens kombinieren lassen.

Zu den Merkmalen des Hubertus-Packages zählen eine handgefertigte Echtleder-Ausstattung bestehend aus Vorder- und Rücksitzen, Kopfstützen, Mittelarmlehne und Türverkleidungen in hochwertigem braunen Echtleder. Sowie gesteppte Sitz- und Rückenflächen mit beigen Ziernähten und Kopfstützen mit stilvollen Hirschgeweih-Prägungen. Darüber hinaus ist jeder L200 Hubertus mit Premium-Fußmatten samt Nubukledereinfassung und „Limited Edition-Emblem“ mit fortlaufender Nummer ausgestattet. Von außen zu erkennen ist das Sondermodell an Hubertus-Emblemen an der B-Säule sowie Außenspiegelkappen, Türgriffe und Zierelemente an der Frontpartie in Mattschwarz.

Als weiteres Add-On erhält jeder L200 Hubertus Kunde einen Jägerrucksack in Lodenoptik sowie einen hochwertigen Echtleder-Schlüsselanhänger – beides mit Mitsubishi-Logo versehen.

Die 1,52 Meter lange Ladefläche bietet enorm viel Platz. Sein selbstbewusster Auftritt wird durch ein neues 6-Gang-Automatikgetriebe und einen neuen 2.2 Liter Dieselmotor mit 150 PS unterstrichen. Eine neue Offroad-Traktionskontrolle mit vier wählbaren Fahrmodi, einer Bergabfahrhilfe und der Möglichkeit einen permanenten Allradantrieb in Kombination mit Geländeuntersetzung zu erhalten, unterstreicht das außerordentliche Leistungsportfolio des L200. Mitsubishi hat darüber hinaus Bremsen, Fahrwerk und Fahrkomfort optimiert.

Das Hubertus-Package ist für alle L200 mit Doppelkabine erhältlich. Der Aufpreis für das Hubertus-Package liegt bei € 3.490,- inkl. MwSt und ist ab sofort bei den Österreichischen Mitsubishi Vertragspartnern bestellbar. Den L200 mit Doppelkabine gibt es bereits zu Preisen ab € 23.742,-*. Der L200 ist vorsteuerabzugsfähig und NoVA-befreit.

