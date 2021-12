Mitsubishi Space Star als Topversion „Diamond“

Im neuen Modelljahr steht der Mitsubishi Space Star auch als vollausgestattete Topversion „Diamond“ bereit. Zusätzlich zu den Modellvarianten Intro, Inform und Invite. Verpackt in ein schickes Design, präsentiert sich der beliebte City-Flitzer auf einem neuen Niveau in puncto Ausstattung und Innenraumdesign. In der neuen Ausstattungsversion hat Mitsubishi die Komfort- und Sicherheitsausstattung des Bestsellers erneut ausgebaut.

Die Topversion Mitsubishi Space Star „Diamond“ erhält im Innenraum ein spezielles Sitzdesign. Bestehend aus einer sportlich anmutenden Stoff-Synthetikleder-Kombination eingefasst mit eleganten Ziernähten. Die neue Topversion kennzeichnen darüber hinaus chromfarbene Lamellen am Kühlergrill. Auch die neuen LED-Scheinwerfer samt integriertem LED-Tagfahrlicht betonen den frischen Charakter der neuen Version. Für einen modernen Abschluss sorgen LED-Rückleuchten am Heck.

Vollausstattung

Neben Außenspiegeln mit integrierten LED-Blinkleuchten gehören etwa 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbare Vordersitze und eine Klimaautomatik zur Serienausstattung. Zusätzlich zum Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent und Fußgängererkennung erhält der neue Space Star Diamond auch einen Spurhalte- und Fernlichtassistent. Dem Komfort zuträglich ist zudem ein Keyless-System. Ausstattungsmerkmale die man sonst häufig erst in höheren und entsprechend teureren Fahrzeugklassen vorfindet. Mit dem Smartphone Link Display Audio System sind die Insassen bestens vernetzt. Das intelligente System bindet per Apple CarPlay und Android Auto das eigene Smartphone ins Fahrzeug ein. Inbegriffen sind außerdem eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und digitaler Radioempfang (DAB+).

Effizienter Antrieb

Den Vortrieb im Mitsubishi Space Star Diamond übernimmt ein Dreizylinder-Benzinmotor mit 52 kW/71 PS. Der 1,2-Liter-Motor lässt sich auf Wunsch auch mit dem CVT-Getriebe als Alternative zur 5-Gang-Schaltung kombinieren. Der Normverbrauch beläuft sich auf 5,1 bis 5,5 Liter (CO 2 -Emissionen 116 – 125 g/km).

Auch der Space Star verfügt über eine fünfjährige Herstellergarantie bzw. 100.000 km. Der neue Modelljahrgang des Space Star und damit die neue Topversion Diamond ist ab 1. Jänner 2022 bei den österreichischen Mitsubishi-Partnern ab 14.190 Euro bestellbar.

