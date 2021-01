Mitsubishi Space Star – Leistbare Mobilität

Mit dem Space Star bringt Mitsubishi leistbare Mobilität. Ein Faktor der aktuell für viele Menschen besonders wichtig ist. Deshalb bietet Mitsubishi Motors Österreich den Space Star im neuen Modelljahr ab sofort zum Aktionspreis von 7.990* Euro an.

In frischem Design, inklusive fünf Jahren Werksgarantie. Der Stadt-Flitzer von Mitsubishi mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Für den Vortrieb steht im neuen Modelljahr ein sparsamer 1,2 Liter Dreizylinder-Benziner mit 71 PS bereit.

Damit begnügt sich der Space Star mit nur 5,1 Litern Benzin je 100 Kilometer. Auf Wunsch lässt sich der Space Star auch mit einem stufenlosen CVT-Getriebe kombinieren. Außen kompakt, innen geräumig: Mit diesem Erfolgsrezept bietet der Mitsubishi Space Star nicht nur leistbare Mobilität, sondern ein außergewöhnliches Raumangebot. Auf knapp 3,85 Metern Länge finden problemlos bis zu fünf Passagiere Platz.

Auch in Sachen Sicherheit und Konnektivität muss sich der Mitsubishi Space Star nicht verstecken. Er wartet mit Technologien und Ausstattungsfeatures auf, die man erst in größeren und teureren Fahrzeugen erwartet. So verfügt er etwa über einen Notbremsassistenten mit Fußgänger-Erkennung. Über Apple CarPlay und Android Auto lassen sich Smartphone-Apps bequem über den zentralen Touchscreen nutzen.

*Listenpreis abzüglich €2.000,-Mitsubishi-Bonus, €500,- Ökobonus und €500,-Finanzierungsbonus. Aktion gültig bis 31.03.2021

