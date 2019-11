Mitsubishi – Space Star mit neuem Gesicht

Der Mitsubishi Space Star bekommt ein neues Gesicht.

Die Silhouette bleibt gleich, aber die Frontpartie wird der aktuellen Designsprache von Mitsubishi angepasst. Dadurch bekommt er ein markantes und dynamisches Außendesign. Sowohl die Scheinwerfer, wie auch die Rückleuchten werden auf LED umgestellt. Zudem bekommt das Interieur des Kleinstwagens mit Cockpitelementen in Carbon-Optik, Stoff-Kunstleder-Sitzen und Sieben-Zoll-Infotainmensbildschirm eine Designerweiterung.

Vorgestellt wird der Space Star am 18. November auf der „International Motor Expo“ in Thailand, wo das Auto auch gebaut wird. Mitsubishi verkauft das Modell in über 90 Ländern. In Österreich ist er ab 7.990 € zu bekommen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp