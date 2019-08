Mitsubishi Thailand – Export-Rekord

Die Mitsubishi Motors Corporation Thailand feiert mit 4 Millionen Einheiten Export-Rekord. Dieser Erfolg ist ein Meilenstein für das thailändische Automobilwerk Laem Chabang. Dort werden seit 1996 die L200 Pick Up-Modelle und Mitsubishi Kleinwagenmodelle produziert. Mit 440.000 Einheiten p.a. und 7.000 Mitarbeitern ist die Mitsubishi Motors Corporation Thailand nach Japan die größte Produktionsstätte.

1961 begann der Aufbau der Produktionsstätten in Thailand. Die erste Million erreichte man 2003. Die 2. Million kam 2010. Schon drei Jahre später war die 3. Million geschafft. 2015 verließen 4 Millionen Fahrzeuge das Werk. Bis heute produzierte man insgesamt über 5 Millionen Einheiten. Davon gingen 4 Millionen Fahrzeuge als Rekordergebnis in den weltweiten Export. In mehr als 150 Länder.

Thailand ist ein global entscheidender Standort für die Zukunftsaktivitäten der Mitsubishi Motors Corporation. Das thailändische Rekord-Ergebnis ist ein weiterer positiver Aspekt im Zuge der strategischen Ziele von MMC, weltweit zu wachsen.

Das europäische Top 10-Länderranking für den L200 Pick Up: Großbritannien, Türkei, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Portugal, Schweden, Spanien und Österreich. Der L 200 Pick Up bietet steuerliche Vorteile für Unternehmer. Durch seine Vorsteuerabzugsberechtigung und den Wegfall der NoVA sowie die 5 Jahre Werksgarantie.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp